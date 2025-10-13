رژیم صهیونیستی با آزادی کدامیک از اسرای فلسطینی مخالف است؟ + اسامی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری اسکای نیوز در گزارشی به مهم‌ترین اسرای فلسطینی اشاره کرد که رژیم صهیونیستی با آزادی آنها مخالفت کرده است. قرار بود رژیم صهیونیستی ۲۵۰ اسیر فلسطینی که بعضاً دارای چندین حکم حبس ابد هستند را به علاوه ۱۷۰۰ نفر دیگر که از زمان آغاز جنگ در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ دستگیر شده‌اند، آزاد کند. این در حالی است که منابع رسانه‌ای اعلام کرده‌اند سرویس جاسوسی شاباک رژیم صهیونیستی با آزادی ده‌ها تن از مهم‌ترین اسرای فلسطینی مخالفت کرده است.

برجسته‌ترین اسرای فلسطینی حذف شده از لیست تبادل

بر اساس اطلاعات موجود، رژیم صهیونیستی نام شماری از زندانیان برجسته را که حماس خواستار آزادی آنها در چارچوب این توافق شده بود، حذف کرده است. این افراد عبارتند از:

مروان برغوثی

مروان برغوثی، رهبر برجسته جنبش فتح، در سال ۲۰۰۲ دستگیر شد و به ۵ بار حبس ابد محکوم شد.

احمد سعدات

او دبیرکل جبهه مردمی برای آزادی فلسطین است که دادگاه نظامی رژیم صهیونیستی، وی را به ۳۰ سال زندان محکوم کرد.

حسن سلامه

وی یکی از نمادهای عملیات ضد صهیونیستی است. وی به عضویت در گردان‌های عزالدین قسام و رهبری عملیات ضد صهیونیستی برای انتقام ترور یحیی عیاش، رهبر قسام متهم شده که منجر به هلاکت ده‌ها صهیونیست شد. وی به ۴۸ حبس ابد و سی سال زندان (۱۱۷۵ سال) محکوم شده است.

عباس السید

فرمانده سیاسی و نظامی حماس در استان طولکرم است. وی در سال ۲۰۰۲ توسط رژیم صهیونیستی اسیر شد و به ۳۵ بار حبس ابد و ۱۰۰ سال زندان محکوم شد. پیش از این نیز رژیم صهیونیستی با آزادی او در توافقات تبادل اسرا، از جمله توافق «وفاء الاحرار» که در سال ۲۰۱۱ رخ داد، مخالفت کرد.

ابراهیم حامد

وی از رهبران ارشد گردان‌های عزالدین قسام در کرانه باختری در طول انتفاضه دوم است. وی در ماه مه ۲۰۰۶ در رام‌الله دستگیر شد و به ۵۴ بار حبس ابد محکوم شد. وی متهم به برنامه‌ریزی برخی حملات ضد صهیونیستی، از جمله بمب‌گذاری کافه مومنت در قدس با ۱۱ کشته و بمب‌گذاری کافه دانشگاه عبری با ۹ کشته بود.

حکیم عواد

وی در سال ۲۰۱۱ به اسارت رژیم صهیونیستی درآمد و به ۵ بار حبس ابد محکوم شد.

محمود عطالله

محمود عطالله از اهالی شهر نابلس. وی در سال ۲۰۰۳ به اسارت رژیم صهیونیستی در آمده و به یک بار حبس ابد و ۱۵ سال محکوم شده است.

دکتر حسام ابوصفیه

او مدیر بیمارستان کمال عدوان در شمال غزه بود. وی در دسامبر ۲۰۲۴ پس از یورش نیروهای صهیونیستی به بیمارستان کمال عدوان که در آن زمان آخرین مرکز درمانی فعال در منطقه بود، بازداشت شد. تصاویر وی که با دستان خالی و بدون سلاح در برابر تانک‌های صهیونیستی ایستاده بود تا مانع از حملات آنها به بیمارستان شود، به نمادی از مقاومت فلسطینیان در برابر اشغالگری رژیم صهیونیستی تبدیل شد.

دکتر مروان الهمص

او مدیر بیمارستان‌های صحرایی و سخنگوی رسمی وزارت بهداشت فلسطین است. وی در ژوئیه ۲۰۲۵ توسط نظامیان صهیونیست در حین بازدید میدانی از بیمارستان صلیب سرخ در المواصی در غرب خان یونس دستگیر شد. دکتر حسام ابوصفیه و دکتر مروان الهمص، از مهمترین شخصیت‌های پزشکی در بخش بهداشت غزه هستند و دستگیری آنها موجی از محکومیت بین‌المللی را به دنبال داشته است.