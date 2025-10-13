به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، ابراهیم المدهون نویسنده و تحلیلگر سیاسی، در واکنش به انجام توافق تبادل اسرا و آتش بس در غزه می‌نویسد: توافق تبادل اسرا که امروز در جریان است، ثابت می‌کند که اشغالگران صهیونیست شکست عمیقی خورده‌اند و آنچه از آغاز عملیات طوفان الاقصی رخ داده، تمام معادلات مورد انتظار آنها را بر هم زده است.

این تحلیلگر عرب زبان با اعلام اینکه «امروز روزی به یاد ماندنی در تاریخ است» می‌افزاید که صهیونیست‌ها در روزهای اول جنگ، اعلام کردند که به هیچ معامله‌ای تن نخواهند داد و اسرای آنها تنها با قدرت نظامی و از طریق بمباران، کشتار، تخریب و فشار بر مردم غزه آزاد خواهند شد. اما پس از دو سال جنگ و پس از تمام کشتارها و جنایاتی که مرتکب شدند، امروز مجبورند معامله‌ای را با حماس امضا کنند. چرا که گروه‌های مقاومت، پایداری کرده و ثابت قدم ماندند و ثابت کردند که اراده مردم فلسطین قوی‌تر از ماشین جنگی صهیونیست‌ها است و اسرا تنها با اراده و پایداری آزاد می‌شوند، نه با تسلیم و دیکته.