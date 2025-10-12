انتشار فیلمی از رفتار وحشیانه صهیونیستها با اسیران فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، رسانه های رژیم صهیونیستی ویدئویی از رفتارهای وحشیانه زندانبانان اسرائیلی با شماری از اسیران فلسطینی در داخل زندان النقب قبل از آزادی آنها منتشر کردند که موجی از خشم را به همراه داشت.

در این ویدئو گروهی از اسیران فلسطینی با چشمان و دستان بسته مشاهده می شوند که مجبور هستند که در صف حرکت کنند و سرهای آنها خم شده و نظامیان اسرائیلی انواع خشونت و اهانت را علیه آنها روا می دارند.

منابع فلسطینی این ویدئو را دردناک و نمایانگرتوحش اشغالگران و با هدف شکستن کرامت اسیرانی دانستند که باید آزاد شوند.

امجد النجار رئیس باشگاه اسیر فلسطینی اعلام کرد که در این ویدئو شماری از اسیران فلسطینی دیده می شوند که مهیای انتقال به غزه در چارچوب توافق مبادله هستند. این صحنه ها نشان از رفتار توهین آمیز با اسیران قبل ازآزادی شان است.

مرکز دفاع از اسیران فلسطینی نیز این ویدئو را گواهی جدید بر سیاست های فاشیستی اشغالگران و زیر پا گذاشتن قوانین بین المللی دانست.

این درحالی است که پیش از این، منابع آگاه در گفتگو با الجزیره تاکید کردند که رژیم صهیونیستی به خانواده‌های اسرای فلسطینی که قرار است آزاد شوند هشدار داده برای آزادی آنها مراسم نگیرند و خوشحالی خود را نشان ندهند.

این اقدام رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که اشغالگران حتی از دیدن روحیه شکست ناپذیر فلسطینی‌ها و خوشحالی آنها وحشت می‌کنند.

قرار است صبح فردا دوشنبه ۲۰ تن از اسرای صهیونیست توسط نیروهای مقاومت آزاد شوند؛ در مقابل نیز هزار و ۷۰۰ تن از کسانی که بعد از عملیات طوفان الاقصی بازداشت شده‌اند در کنار ده‌ها اسیر فلسطینی با حکم‌های حبس ابد آزاد می‌شوند.