گزارش رسانه صهیونیست از امتیازات پنهانی تل آویو به حماس

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه صهیونیستی یدیعوت آحارونوت در گزارشی به قلم رونین پرگمن نویسنده و تحلیلگر صهیونیست با اشاره به توافق ٖآتش بس در غزه نوشت که حماس سلاح خود را زمین نگذاشته است، نوار غزه تخلیه نشده است، تل آویو کنترل امنیتی کامل بر کل نوار غزه ندارد و هیچ وعدهای برای تشکیل «دولت مدنی جایگزین غیر از حماس و تشکیلات خودگردان فلسطین» وجود ندارد.
این روزنامه میافزاید که اگر نتانیاهو مدعی «پیروزی مطلق» است، تعریف او از وضعیت رژیم صهیونیستی چیست، در حالی که اکثریت وعدههای جنگ هنوز محقق نشده است؟
پرگمن میافزاید که یک منبع اطلاعاتی رژیم صهیونیستی با ابراز تردید در خصوص مفید بودن این توافق برای رژیم صهیونیستی این سوالات را مطرح کرده است که چرا رسیدن به توافق این مقدار زمان طول کشید؟ آیا نتانیاهو در ادعای خود مبنی بر عدم امکان امضای توافق زودتر، به دلیل عدم موافقت حماس با شرایط توافق شده کنونی، راست میگوید؟ چرا این توافق به عنوان یک موفقیت بزرگ تبلیغ میشود در حالی که امتیازات بسیار زیادی به طرف مقابل داده است و چرا توافق از افکار عمومی پنهان صهیونیستها میشود؟ چرا نخستوزیر و افراد نزدیک به وی ادعا میکنند که همه چیز محقق شده است، در حالی که هنوز تکلیف بسیاری از مسائل روشن نشده و توافقی در مورد آنها صورت نگرفته است.
بر اساس این گزارش هر آنچه کابینه رژیم صهیونیستی نمیخواست مردم بدانند - به عنوان مثال، نقشههای دقیق عقبنشینی، سازوکار بینالمللی و چندجانبهای که برای نظارت بر اجرای توافقات ایجاد خواهد شد، و تحقیقات جامع در مورد سرنوشت اجسادی که حماس ادعا میکند نمیتواند مکان آنها را مشخص کند - به پیوست محرمانه منتقل شده است.
روزنامه صهیونیستی «اسرائیل هیوم» نیز در مقالهای به قلم یواف لیمور مهمترین چالش توافق مذکور برای رژیم صهیونیستی را در مورد آینده غزه دانست و تاکید کرد که گسترش سریع نیروهای مقاومت در شهرهای نوار غزه، از زمان اعلام آتشبس، نشان داد که حماس عجلهای برای از بین رفتن ندارد. بلکه برعکس قصد دارد موقعیت خود را تقویت کند و برای حمله به دشمنان داخلی خود، به ویژه مزدورانی که با اسرائیل همکاری میکردند، تلاش میکند.
لیمور افزود که گرچه اسرائیل بخشی از قدرت نظامی حماس را کاهش داد، اما این امر به بهای سنگینی از نظر تلفات ارتش اسرائیل و تلفات اسرای اسرائیلی منجر شد و افول موقعیت بینالمللی اسرائیل به سطحی خطرناک و بیسابقه رسیده است.
نظر شما