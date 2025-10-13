پرداخت معوقات باقی مانده بازنشستگان تامین اجتماعی از امروز

به گزارش خبرنگار مهر، پیرو اطلاعیه مورخ ۱۲ شهریور سازمان تأمین اجتماعی؛ فرآیند پرداخت معوقات متناسب‌سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین، برای تعداد باقی‌مانده بازنشستگان و مستمری‌بگیران مشمول، از طریق بانک‌های عامل به تدریج و مستمر از امروز دوشنبه ۲۱ مهرماه آغاز شد.

گفتنی است مرحله اول پرداخت‌ها در روز دوازدهم شهریور و برای کلیه بازنشستگان با مجموع دریافتی حقوق و مزایای تا بیست میلیون تومان و همچنین کلیه از کارافتادگان انجام شد و در مرحله دوم برای کلیه بازماندگان، همزمان با پرداخت حقوق شهریور ماه پرداخت صورت گرفت.