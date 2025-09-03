به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان تأمین اجتماعی اطلاعیهای درباره زمانبندی پرداخت معوقات بازنشستگان صادر کرد. متن اطلاعیه به شرح زیر است:
با عذرخواهی از تأخیر پیشآمده که ناشی از محدودیتهای تأمین منابع مالی و شرایط دشوار ناترازی منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی بوده است، به اطلاع میرساند؛ پرداخت معوقات متناسب سازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین ۱۴۰۴ حدود ۵ میلیون نفر بازنشسته و مستمری بگیر به این ترتیب از طریق بانکهای عامل انجام میشود:
مرحله اول: از دوازدهم شهریور
کلیه بازنشستگانی که مجموع دریافتی حقوق و مزایای آنها تا بیست میلیون تومان است و همچنین کلیه از کارافتادگان
مرحله دوم: همزمان با پرداخت حقوق شهریور ماه
کلیه بازماندگان
مرحله سوم: بعد از پرداخت حقوق شهریور ماه
سایر بازنشستگان
در پایان یادآور میشود؛ تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه میشود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانالها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه در شبکههای اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال کنند.
همچنین سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.
