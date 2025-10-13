صفاری فرد: ۲۵۵ هزار نفر در کشور دچار معلولیت بینایی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، افروز صفاری فرد مدیرکل پیشگیری از معلولیت‌ها و تلفیق اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به لزوم مناسب‌سازی فضاهای شهری برای معلولان و روشندلان گفت: یک میلیون و ۶۰۰ هزار فرد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی هستند که ۲۵۵ هزار نفر با معلولیت بینایی مواجه‌اند.

این مقام مسئول مطرح کرد: اقدامات سازمان هم در راستای توان‌بخشی افراد دارای معلولیت است؛ ولی برای پیشگیری از معلولیت هم اقداماتی را صورت می‌دهیم. در این راستا برنامه غربالگری یا تنبلی چشم اجرا می‌شود که ۳۰ سال از قدمت این برنامه می‌گذرد.

وی با بیان این که هر کودک سه بار از این غربالگری بهره‌مند می‌شود، گفت: با شناسایی به‌موقع اختلالات جلوی معلولیت این افراد گرفته می‌شود. در این راستا ۶۲ میلیون غربال انجام شده و ۲ میلیون کودک دارای اختلال و بیش از ۴۱۱ هزار کودک دارای تنبلی چشم شناسایی شده‌اند.

صفاری فرد از شکل‌گیری کمیسیون‌های پزشکی برای تعیین شدت و نوع معلولیت در افرادِ غربالگری شده خبر داد و افزود: مراکز روزانه آموزشی حواس مختلف به جز بینایی را در افراد معلول بررسی می‌کنند.

وی افزود: همچنین وسایل کمک توان‌بخشی از جمله عصای سفید، نرم‌افزار برجسته نگار و ساعت گویا و.. در اختیار این افراد قرار می‌گیرد.

مدیرکل پیشگیری از معلولیت‌ها و تلفیق اجتماعی سازمان بهزیستی از عملکرد نامناسب بسیاری ارگان‌ها در استخدام افراد معلول انتقاد کرد و گفت: افراد معلول بسیار توانمند هستند که باید با حمایت و کمک رسانه، شناخته شوند.

وی در بخشی دیگر از مصاحبه خاطرنشان کرد: سهمیه‌های سه درصد چندین سال خالی نگه داشته می‌شد؛ ولی سال گذشته آزمونی با همکاری سازمان اداری استخدامی برگزار و امکان استخدام بسیاری افراد فراهم شد.