فریدون فعالی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال از هجدهم تا بیستویکم آذرماه، هفدهمین دوره جشنواره اقوام را بهصورت بینالمللی برگزار خواهیم کرد و این جشنواره امسال با حضور مهمانانی از کشورهای ازبکستان، تاجیکستان و قزاقستان همراه خواهد بود. در این رویداد شبهای فرهنگی ویژه برای هر یک از این کشورها تدارک دیده شده است.
وی افزود: این جشنواره با همکاری مرکز مطالعات منطقهای پاسداری از میراث ناملموس در ایران برگزار میشود و فرصتی ارزشمند برای معرفی تنوع فرهنگی و قومی استان گلستان خواهد بود. این مرکز بهعنوان مرجع منطقهای یونسکو در آسیای غربی و مرکزی، هدایت ۲۴ کشور را برعهده دارد تا از ظرفیتهای میراث زنده خود در راستای توسعه پایدار، بهبود اقتصاد معیشتی و رونق صنعت گردشگری بهره ببرند.
فعالی خاطرنشان کرد: در این جشنواره در کنار معرفی آداب و رسوم اقوام مختلف استان، صنایعدستی گلستان و سراسر کشور نیز به نمایش گذاشته میشود.
وی با تأکید بر نقش این جشنواره در رونق گردشگری و تعاملات فرهنگی بینالمللی گفت: جشنواره اقوام ظرفیتی ویژه برای معرفی فرهنگ بومی، تقویت دیپلماسی فرهنگی و توسعه گردشگری استان به شمار میرود و تلاش ما برگزاری باشکوه و درخور شأن این رویداد است.
