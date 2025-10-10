جشنواره آیینی و سنتی در ایستگاه پایانی؛ این هنر زاییده فرهنگ ماست

به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه بیست و دومین جشنواره بینالمللی نمایشهای آیینی و سنتی شامگاه امشب جمعه ۱۸ مهر با حضور سیاوش ستاری دبیر جشنواره، محمدمهدی احمدی سرپرست معاون هنری وزارت فرهنگ، رضا مردانی مدیرکل هنرهای نمایشی، سعید اسدی مدیرعامل انجمن هنرهای نمایشی، رحمت امینی، داوود حیدری، امیر پارسی، اردشیر صالحپور، ناصر آویژه، مرضیه صدرایی، پوپک عظیمپور، حسن وارسته، عبدالرضا اکبری، قاسم زارع، رضا بابک، ایرج راد، بهرام ابراهیمی، داوود فتحعلیبیگی، داوود داداشی و ... در خانه اتحادیه برگزار شد.
نمایش ایرانی گنجی گرانبهاست که باید مورد توجه قرار گیرد
در آغاز این مراسم و پس از اجرای موسیقی زنده سیاوش ستاری در پیامی ویدئویی گفت: نمایشهای ایرانی گنجی گرانبهاست که باید به آن توجه کرد. ۲ ماه تمام شب و روز به اجرای جشنواره می پرداختیم. این جشنواره در سه بخش برگزار شد و آموزش بخش اول آن بود. امروز به شدت به آموزش نیاز داریم و سعی کردیم توجه کنیم که اگر آموزش به شکل مداوم و موثر رخ ندهد، این هنرها به پایان میرسند. ۱۲۰ کارگاه در ۶۸ شهر ایران برگزار کردیم و اساتیدی تلاش کردند تا این نسل جوان را با این هنرها پیوند بدهند.
وی ادامه داد: در این جشنواره کارهایی داشتیم که با کیفیت عالی به اجرا رفت و ۲۱۵۰ هنرجو در این جشنواره شرکت کردند. بخش بعدی جشنواره نشستهای علمی و سمینار بود. ۵ نشست و ۲۵ سخنران داشتیم و ۱۲۱ خلاصه مقاله به دبیرخانه ارسال شد و ۴۰ مقاله پذیرفته شد و ۱۴ مقاله به عنوان آثار نهایی معرفی شدند. همینطور اساتیدی از هفت کشور بهصورت آنلاین در این نشستها شرکت کردند. در این بخش یاد گرفتیم که میتوان نشست علمی برگزار کرد و سالن مملو از جمعیت بشود. در این نشستها بزرگترها با خوشرویی سخن جوانان را شنیدند و جوانان هم پای حرف بزرگان نشستند. در اجراها نیز ۹۲ اجرای صحنهای به دبیرخانه جشنواره ارسال شد و ۱۹ اثر به بخش نهایی راه یافت. در بخش فضای باز نیز یک مهمانی باشکوه در خانه اتحادیه شکل گرفت و ۸۰ اثر در ۶ روز به اجرا در آمد. به همه خسته نباشید میگویم.
پس از این پیام ویدئویی، کلیپی در گرامیداشت یاد درگذشتگان هنرهای نمایشی آیینی و سنتی پخش شد و موسیقی محلی زنده بلوچستان با عود و کمانچه به اجرا در آمد. همچنین کلیپی در گرامیداشت افرادی چون حسین کیانی، ابراهیم ارقمی، صفرعلی محمدزاده، مرشد تقی صباغ، امیر پارسی و جواد خسروینیما روی پرده رفت.
در ادامه این برنامه با قرارگیری جمعی از هنرمندان و مسئولان روی صحنه، از این هنرمندان تجلیل شد: مرشد نقی صباغ از همدان، حسن طاهریزاده از اصفهان، محمدحسین صمصام، جمال قاسمی، حسین کیانی، ابراهیم ارقمی از شیراز، صفرعلی محمدزاده، جواد خسروینیا و امیر پارسی.
پس از آن اجرای نقالی با موضوع جنگ کیخسرو و افراسیاب روی صحنه رفت.
تجلیل از داوود فتحعلیبیگی
سپس با حضور محمدمهدی احمدی، رضا مردانی، بابک رضایی و سیاوش ستاری در صحنه، از داوود فتحعلیبیگی به پاس یک عمر تلاش در هنرهای آیینی تجلیل شد.
وی پس از دریافت لوح تقدیر در سخنانی بیان کرد: خوشحالم که میتوانیم تجربه هنرهای سنتی گذشتگان را به جوانان منتقل کنیم. سال شصت و هشت بود که نخستین بار این کار را آغاز کردیم. بسیاری از بزرگان درگذشتند اما این جشنواره ادامه یافت و این تجربه منتقل شد. حالا در این جمع افرادی هستند که دارای مدارک دانشگاهی هستند و بسیاری با من درس داشتهاند و این بسیار نیکو است. در سمینارها میدیدم که بسیاری از کشورها هنرهای ملی را در دانشگاهها آموزش میدهند و نمیدانم چرا دانشگاههای ما اینقدر عقب افتادهاند. اما خوشحالم که جوانان ما کمر همت بستند و چراغ این هنرها را روشن نگاه داشتند.
وی افزود: ما به یک مرکز ملی هنرهای آیینی نیاز داریم و امیدواریم تا شهرداری تهران همین مکان را به این کار اختصاص دهد. در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره آیینی و سنتی از سیدحسین یوسفی تقدیر کردیم و جمعیت در آنجا ایستادند تا او را تشویق کنند و معاون هنری با اینکه میلی نداشت، ناچار شد تا بهخاطر مردم برخیزد، حالا امروز نوبت خود من رسیده است. باشد که همه ایرانیان به تندرستی، شادی و پیروزی زندگیشان را ادامه دهند.
احیای آیینها و پیوندشان با نسل جدید یک ضرورت است
در ادامه سرپرست معاون هنری وزارت فرهنگ با تشکر از عوامل این جشنواره گفت: ویژگی هنرهای آیینی و سنتی این است که زاییده باورهای ماست. بعید میدانم جز ایران کشوری به این فراوانی در مناطقش سنتها و آیینهای مختلف داشته باشد که برخاسته از باورهای آن جامعه باشد. زیست معنوی مردم هر منطقه با آیینها و سنتهای آن مفهوم یافته است، لذا احیای این آیینها و پیوند دادن آن با نسل جدید یک ضرورت است. اگر نسل آینده ما با این هنر بیگانه باشد از رسالت خویش باز میماند.
وی یادآور شد: فکر می.کنم که هنر در سه مورد باید پیگیری کرد؛ اولین نکته آموزش است. شخصیتیها و اساتیدی هستند که دانش خود را در سینه خود بایگانی کردهاند و با مرگشان آن را با خود میبرند. این دانشها باید منتقل شود تا به نسل آینده برسد. دومین مسأله آن است که هنرهای نمایشی مثل عزاداریهای ما تحریف نشود تا باورهای مناطق مختلف دچار بدعت و تحریف نشود و همان لطافت منتقل شود تا از تاثیرش کاسته نشود. سومین نکته نیز این است که علت تاثیر این مناسک هم باید مشخص شود. بهطور مثال اینکه برای دعای باران کودکان را با خود میبرند این پیام را میرساند که سلامت نفس بسیار موثر است و گناه ما را از اجابت باز میدارد. باید علت تاثیر مناسک را بگوییم و میزان ناخالصی خودمان در جامعه را کم کنیم و زیست پاک داشته باشیم تا نه فقط نفس نونهالان که نفس همه پربرکت شود. از اساتیدی که در جلسه حاضر بودند، سیاوش ستاری، اداره کل هنرهای نمایشی و سازمان زیباسازی شهرداری تشکر میکنم و از این سازمان میخواهم تا سهمی برای این هنر در این مکان قائل باشد.
پس از آن موسیقی زنده محلی از استان گیلان با نوای تار و کمانچه اجرا شد.
در ادامه تندیس جام زندگی که طراحی آن برگرفته از دو هزار و هشتصد سال قبل در سلسله ایلامیان است به ابراهیم گلهدارزاده و سیاوش ستاری به پاس برگزاری بیست و دومین جشنواره نمایشهای آیینی و سنتی اهدا شد.
پس از آن داریوش نصیری با قرائت بیانیه هیئت داوران جشنواره گفت: بیش از ۱۲۰ کارگاه توسط بیش از ۴۸ استاد در مدرسهای به وسعت ایران برگزار شد و امید است مسئولان و هنرمندان و کنشگران این نهال کاشته شده را قدر بدانند و رهروان این ره را رها نکنند.
معرفی برگزیدگان و قدردانی از هنرمندان بخشهای مختلف
در ادامه با حضور سعید اسدی و مرضیه صدرایی برگزیدگان بخش بینالملل جشنواره معرفی شدند و با اهدای لوح تقدیر و تندیس زرین جشنواره از انیس عرفان مدیر یونیمای کشور ترکیه، هنرمند و استاد رشته نمایش سایه و نازلی امید عضو هیئتمدیره جهانی و پژوهشگر حوزه نمایش عروسکی قدردانی شد.
در ادامه سیاوش ستاری دبیر جشنواره یک عروسک «مبارک» را نیز به عنوان هدیهای نمادین تقدیم این ۲ استاد نمایش سایه از کشور ترکیه کرد.
همچنین در بخش کارگاههای آموزشی نقالی از بهاره اسماعیلی، آوا عظیمی، زهره استادی، سارا یزدانی و محمدمهدی مرادی تجلیل شد.
در بخش کارگاه آموزش نقالی (به ترتیب مسئول آموزشگاه، مدرس و شاگرد)، مهرداد کاووسی و فاطمه جمالی رتبه سوم، محبوبه نصیرفر، پریسا سیمینمهر و پرنیان مرادی رتبه دوم و حسین حسامنژاد، حسین ظاهری و رضا آل داوود رتبه نخست را کسب کردند.
پس از آن سوشیانت هزارجریبی هنرمند شش ساله به اجرای سیاهبازی پرداخت.
در بخش پردهخوانی از مهیار مهرنیا سپاس به عمل آمد. این بخش برگزیدهای نداشت.
در بخش شبیه خوانی از محسن نباتی و سیدعباس کرامت تجلیل شد. این بخش برگزیدهای نداشت.
در بخش خیمه شب بازی از سعیده حسن پور و ریحانه امانتی سپاسگزاری شد. این بخش برگزیدهای نداشت.
در بخش نمایش، علیمحمد بیگی، مریم تباسمی و مبینا محلی رتبه سوم، علیمحمد بیگی، مریم تباسمی و مریم حیدری رتبه دوم و حامد ترابی، افسانه غریبنواز و امیرحسین بابالحوائجی رتبه نخست را کسب کردند.
در بخش نمایش سایه سنتی از محبوبه نصیرفر، مبینا حاجی زهی، فاطمه زردکوهی، فهیمه پرویزپور عمران دامنی و هدیه محمودیان سپاس به عمل آمد.
همینطور در این بخش جواد لالهدوست، پژمان پهلوانی و مبینا فدایینژاد رتبه دوم و معصومه ابیری، پژمان پهلوانی و ندا پویا رتبه اول را کسب کردند.
در بخش نمایش سنتی جی جی بی جی اثری برگزیده نشد.
در بخش نمایش تخت حوضی از نفیسه رحمانی، فاطمه باغچه بین، سوشیانت هزارجریبی، صالح اخلاقی، آرزو صراف و رضا عینآبادی تقدیر شد. در این بخش هیچ یک از آثار برگزیده نشد.
در بخش حرکات آیینی اقوام از عظیم واعظی، جعفر میرجعفری، حمیدرضا میرزاییزاده قدردانی شد.
در این بخش صادق سهرابی، صادق کدخدازاده و شهریار مومنی، عثمان نارویی، اشکان میرشکار و سهیل نورزهی رتبه نخست را کسب کردند.
در بخش نقل موسیقایی از احمد سهرابی تجلیل شد.
در این بخش مجتبی خان قیطایی، علیرضا سلیمانی و حسین حیدریطلب رتبه دوم و نصیر ملازهی، گلمحمد بلوچ و عبدالباسط امیریان رتبه نخست را کسب کردند.
در بخش پیش نمایش از محمد محیطی تجلیل شد.
در بخش آیینهای نمایشی اقوام از محمد یوسفیزاده، محمود فرضینژاد و علیرضا صنعتی تجلیل شد.
در این بخش رحمان هوشیاری، سوران حسینی و شاگردانش رتبه دوم و محمد دشتی، رحیمه پردیسپور و شاگردانش رتبه نخست را کسب کردند.
همینطور از محمد دشتی، مهیار هزارجریبی، محمدجواد فریدونی، منصور قربانی، محمد حسنزاده و سمیرا قاضیانی به پاس حضور فعال و موثر در این جشنواره قدردانی شد.
سمیرا قاضیانی و ساسان شکوریان نیز هنرمندانی بودند که دبیر جشنواره به طور ویژه از آنان تجلیل کرد.
در پایان و در بخش تولیدات فضای مجازی از پریسا سیمینمهر، افسانه غریبنواز، سوران حسینی و فهیمه شفیعی سپاسگزاری شد.
نظر شما