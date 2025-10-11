فرماندار ورامین: جشنواره اقوام میزبان ۲۶ استان کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عباسی شامگاه شنبه در آئین افتتاح جشنواره اقوام بر اهمیت حفظ آئینها و همزیستی مسالمتآمیز اقوام مختلف تأکید کرد و این رویداد را نمونهای از ویژگیهای مردمان «دیار ۱۵ خرداد» خواند و گفت: اقوام و طوایف مختلف با پیشینه تاریخی درخشان، سالیان سال در کنار هم زیستهاند.
فرماندار ورامین به پیشینه پنجهزارساله فرهنگی و تاریخی این شهر اشاره کرد و از مسجد جامع ورامین به عنوان نماد ارزشهای دینی نام برد.
این جشنواره که در «هفته فرهنگی» ورامین برگزار میشود، میزبان مهمانانی از ۲۶ استان کشور و ۱۱ شهرستان استان تهران است.
در این رویداد حدود ۲۰۰ غرفه برای نمایش فعالیتهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و ورزشی تدارک دیده شده است.
عباسی از همه درخواست کرد با «گذشت و مهرورزی» با هرگونه نقص احتمالی برخورد کنند، چرا که این رویداد برای اولین بار در چنین سطحی در شهرستان برگزار میشود.
وی با تشکر از دستاندرکاران که «بیش از ۴۰ روز» برای برنامهریزی زحمت کشیدهاند، گفت: برنامههای نمایشگاهی عصرها و جشنواره شبها برگزار خواهد شد.
فرماندار ورامین در پایان تأکید کرد: حق مردم است که شاد باشند و ما موظفیم ذائقههای مختلف آنها را طراحی و برنامهریزی کنیم.
