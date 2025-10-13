به گزارش خبرگزاری مهر، صبح دوشنبه حادثه‌ای در یکی از مجتمع‌های مسکونی در حال ساخت واقع در بلوار فراشاهی به مرکز فرماندهی عملیات سازمان آتش‌نشانی قم گزارش شد.



بر اساس اعلام اولیه، یک شهروند در داخل چاهک آسانسور سقوط کرده و در عمق چاله گرفتار شده بود.



بلافاصله پس از دریافت گزارش، نیروهای ایستگاه ۹، شیفت سوم، به محل حادثه اعزام شدند. تیم عملیاتی پس از رسیدن به صحنه با شرایطی پیچیده مواجه شد؛ فضای محدود، تاریکی محیط و وضعیت نامشخص مصدوم، عملیات نجات را با دشواری‌هایی همراه ساخته بود.



مصدوم که مردی میانسال بود، در عمق حدود ۱۰ تا ۱۲ متری چاهک آسانسور گرفتار شده بود.



آتش‌نشانان با استفاده از تجهیزات تخصصی نجات، از جمله طناب‌های ایمنی، هارنس و برانکارد مخصوص حمل مصدومان، به آرامی به داخل چاهک نفوذ کردند و پس از تثبیت موقعیت، فرد آسیب‌دیده را برای خروج ایمن آماده کردند.



با وجود محدودیت دید و فضای کم، نیروهای امدادی با دقت فراوان موفق شدند مصدوم را که دچار شکستگی در ناحیه دست و درد شدید شده بود، اما همچنان هوشیار بود، از محل حادثه خارج کنند. عملیات نجات در حالی به پایان رسید که کمترین آسیب ثانویه به فرد وارد شد و امدادگران توانستند او را با موفقیت به سطح زمین منتقل کنند.



در ادامه، مصدوم به منظور انجام اقدامات درمانی فوری، توسط آمبولانس به یکی از بیمارستان‌های قم انتقال یافت.



بر اساس گزارش کادر درمان، وضعیت عمومی این شهروند رضایت‌بخش بوده و خوشبختانه خطری جان او را تهدید نمی‌کند.