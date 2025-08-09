به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساتبا، محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق با اعلام این خبر گفت: تولید برق نیروگاه‌های خورشیدی با ۷۱ درصد رشد از ۳۵۷ میلیون کیلووات ساعت به ۶۱۰ میلیون کیلووات ساعت افزایش یافته است.

طرزطلب در همین باره به تولید نیروگاه‌های بادی اشاره کرد و گفت: همچنین تولید برق نیروگاه‌های بادی نیز از ۴۱۳ میلیون کیلووات ساعت به ۴۳۲ میلیون کیلووات ساعت افزایش یافته است.

معاون وزیر نیرو با بیان این که هم اکنون ظرفیت نیروگاه‌های تجدید پذیر کشور به ۱۸۶۸ مگاوات رسیده است، خاطرنشان کرد: در پایان تیرماه سال گذشته این میزان ۱۲۳۲ مگاوات بود و تنها در یکسال گذشته ۶۳۶ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار شده و سهم انرژی‌های تجدیدپذیر را از مجموع سبد تولید برق کشور به ۱.۹ درصد افزایش داده است.

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی در خصوص برنامه‌های در دست اجرای این سازمان گفت: در حال حاضر در فاز اول احداث ۷ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر که عمدتاً از نوع خورشیدی است، برنامه ریزی و نهایی شده است و تمام تمرکز ساتبا برای تحقق این هدف وکمک به کاهش ناترازی برق کشور است.

طرزطلب با تاکید بر این که تا پایان امسال سهم انرژی‌های تجدیدپذیر از سبد تولید برق کشور به بیش از ۵ درصد افزایش خواهد یافت، خاطرنشان ساخت: در حال حاضر ایران به کارگاه بزرگی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر تبدیل شده و انقلاب بزرگی در این خصوص. رخ داده است که به تدریج آثار آن در هفته‌های آتی نمایان خواهد شد.