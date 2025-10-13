به گزارش خبرنگار مهر، بیژن سلیمانپور، صبح دوشنبه، در نشست هماهنگی و پیگیری اجرای طرح نهضت مدرسهسازی اظهار داشت: در گذشته تلاشهایی برای ارتقای کیفیت آموزشی انجام شده بود، اما فاصله میان سرانه فعلی و نیاز واقعی آموزشی کشور همچنان محسوس بود.
وی با بیان اینکه دولت جدید با رویکردی جهادی، طرح نهضت مدرسهسازی را آغاز کرد، افزود: نخستین گام این طرح در شهرقدس برداشته شد و امروز شاهد گسترش این روند در سراسر استان تهران هستیم.
فرماندار ری تصریح کرد: برخلاف تصور عمومی، استان تهران در برخی شاخصها از جمله سرانههای آموزشی و ورزشی پایینتر از میانگین کشوری قرار دارد. در همین راستا، تنها در ۹ ماه نخست دولت آقای پزشکیان، سه هزار و ۷۰۰ کلاس درس به ظرفیت آموزشی استان افزوده شده است که این امر نشاندهنده اهتمام جدی دولت در جبران کمبودهاست.
سلیمانپور با اشاره به وضعیت ری گفت: این شهرستان برای رسیدن به میانگین کشوری، نیازمند ساخت ۵۸ مدرسه جدید است و برنامهریزی لازم برای تأمین زمین، طراحی و آغاز عملیات اجرایی انجام شده است.
وی افزود: با دستور استاندار تهران، بخشی از مسئولیت اجرای طرح به واحدهای صنعتی و تولیدی استان واگذار شده است. در همین چارچوب، شرکت پخش فرآوردههای نفتی و پالایشگاههای تهران ساخت ۸ مدرسه را در دستور کار دارند که مراحل اجرایی آن در حال پیگیری است.
فرماندار ری با تأکید بر رویکرد توسعهمحور استاندار تهران خاطرنشان کرد: نگاه اقتصادی به مقوله آموزش و استفاده از ظرفیتهای صنعتی، از نقاط قوت برنامههای توسعهای دولت است. صرف مصوبه و صورتجلسه کافی نیست؛ باید مدارس ساخته شود تا دانشآموزان هرچه سریعتر پشت نیمکتهای خود بنشینند.
در پایان نشست مقرر شد سازمان نوسازی مدارس استان و مجموعههای صنعتی با سرعت بیشتری نسبت به تبادل نقشهها، تأمین زمین و آغاز عملیات اجرایی اقدام کنند. همچنین از شهرکهای صنعتی خواسته شد در این طرح مشارکت فعالتری داشته باشند، چرا که آینده صنعت و اقتصاد کشور در گرو تربیت نسل دانشآموز امروز است.
نظر شما