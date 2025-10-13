به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در آئین گرامیداشت روز ملی اصناف و دوازدهمین اجلاس هشتمین دوره هیئت نمایندگان اتاق اصناف ایران که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما برگزار شد، با اشاره به اینکه اتاق اصناف ایران به عنوان یکی از بزرگترین تشکل‌های مردمی و حتی خاورمیانه در طول ۶۰ سال گذشته همواره خوش درخشیده است، گفت: دانشگاه‌ها و بازاریان در روند نهضت و جنبش امام خمینی (ره) نقش کلیدی داشتند که همسویی و همراهی این دو بخش مهم، دستاوردهای ارزشمندی را برای پیروزی انقلاب اسلامی و جنبش بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به ارمغان آورد و این همسویی در طول ۵ دهه گذشته بعد از پیروزی انقلاب نیز ارتباطی تنگاتنگ‌تر، مؤثرتر و نزدیک‌تر در همه صحنه‌ها با یک تقسیم کار بود.

وی افزود: بازار و دانشگاه در همه صحنه‌های انقلاب نقش جدی با یک تقسیم کار داشتند که نمونه‌های آن را در ۸ سال دفاع مقدس، سال‌های اول پس از پیروزی انقلاب، دوران محرومیت زدایی و سازندگی و در پیشرفت دانشگاه‌ها شاهد بودیم.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تدوین قانون اصناف در سال‌های اول دهه ۵۰ شمسی گفت: در آن زمان نگاه بازاریان به رژیم پهلوی منفی بود و به همین دلیل نیز تحت عنوان قانون اصناف تدوین شد تا بازار را تحت الشعاع قرار دهد که خیلی زود این ذهنیت اصلاح شد و در مسیر بازار قرار گرفت.

عارف با قدردانی از زحمات و خدمات اتاق اصناف ایران و همچنین بازاریان در اسفند ماه سال گذشته و در تنظیم بازار کالاهای اساسی در شب عید که همزمان با ماه مبارک رمضان بود، ادامه داد: شرایط و تنگناهای اقتصادی از طرفی برای مردم و اقشار آسیب پذیر آزاردهنده است و از سوی دیگر زمینه را برای سو استفاده برخی سودجویان نیز فراهم می‌کند که در شرایط ناپایدار اقتصادی، فردی به دنبال منافع شخصی خود باشد اما بسیاری از بازاریان و کسبه کالاهای خرید قبل خود را به همان قیمت قبل به فروش می‌رسانند.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به خاطره خرید از یکی از اصناف کشور و فروش کالا توسط این کسبه به قیمت قبل بیان کرد: چنین اقداماتی نشانگر همان بازاریان خوشنام ایرانی است اما عده‌ای در بازار برای رسیدن به سود عجله دارند و باید بازاریان و اصناف این عده اندک را ارشاد و نصیحت کنند.

عارف با تاکید بر اینکه انسجام اجتماعی به وجود آمده در جنگ ۱۲ روزه به دلیل عملکرد اتاق اصناف بود، گفت: بازاریان و کسبه طبق گزارش‌ها تمام توان و امکانات خود را در فروشگاه‌ها گذاشتند که باید این اقدامات خودجوش بازاریان توسط اتاق اصناف ایران ثبت و ضبط شود که برخی از کالاهای خود را به صورت رایگان و صلواتی در اختیار مردم قرار می‌دادند و این مایه افتخار کشور است.

معاون اول رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در مقابل همه تحریم‌ها و اقدامات ضد انسانی و ددمنشانه غرب علیه ملت ایران نه تنها مقاومت کردیم بلکه راه خود را محکم ادامه دادیم البته تحریم‌ها در مسیر کشور مشکلاتی ایجاد می‌کند اما این مسیر را به پشتوانه اقدامات ارزشمند مردم ایران و اتاق اصناف که بخشی از مردم ایران را نمایندگی می‌کند، ادامه می‌دهیم.

عارف افزود: بازاریان و کسبه در جنگ ۱۲ روزه آرامشی را به رزمندگان در جبهه دفاعی و مقابله با دشمنان می‌دادند که به این پشتوانه جبهه اقتصادی و بازار در جبهه نظامی و خط مقدم مشکلات حل شد که در نتیجه دشمنان با التماس، واسطه‌ها فرستادند و ما توقف آتش را پذیرفتیم که این عظمت و اقتدار متعلق به مردم ایران است.

معاون اول رئیس‌جمهور اضافه کرد: دولت به مفهوم عام قدردان ویژه اصناف و بازاریان در جنگ ۱۲ روزه است.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه اتکای دولت در ستاد تنظیم بازار به اتاق اصناف ایران است، تصریح کرد: اتاق اصناف ایران مرکز ثقل مثلث مردم، دولت و اصناف است که باید قانون اصناف نیز با رویکردهای جدید بازنگری شود تا شأنیت و جایگاه بالاتری در نظام حکمرانی کشور داشته باشد.

عارف ادامه داد: اتاق اصناف به عنوان نماینده این سه ضلع باید از سه رأس مردم، دولت و اصناف مراقبت کند و همچنین مشکلات اصناف که با مردم در ارتباط هستند، حل شود و از طرفی نیز به دولت در پیشبرد اهداف خود کمک کند.

وی همچنین با اشاره خاطره‌ای از پدر خود در فروش اجناس به قیمت تعیین شده در بازار فرش یزد، گفت: پدرم مشتریانی که برای خرید فرش به او مراجعه می‌کردند را یک قیمت معین، ثابت و بدون هیچگونه تخفیفی اعلام می‌کرد چراکه این قیمت‌گذاری به همراه سود جزئی و شرعی بود و در بازار یزد هیچگونه چانه زدن بر سر قیمت به دلیل سود کم و شرعی وجود نداشت.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به فرهنگ غنی بازاریان و کسبه ایرانی در طول تاریخ تصریح کرد: از نگهداشت این فرهنگ غنی غفلت کردیم و بخشی از افرادی که شایستگی بازاری بودن را ندارند، قیمت‌های کالاها را به مقدار بالاتر می‌فروشند و این مردم به پشتوانه سرمایه معنوی بازاریان در شهرهای مختلف اقدام به خرید می‌کنند که باید این سرمایه معنوی اعتماد مردم به بازاریان حفظ شود.

عارف افزود: کسبه واقعی کسی است که اگر هزینه زندگی او با سود فروش کالاها تأمین شد، در فروش کالاها احتیاط کند و بازاری واقعی می‌داند که فروش یک ریال مال حلال بی‌نهایت برکت به زندگی می‌دهد و این فرهنگ بازاری ایرانی است که ذره‌ای مال حرام می‌تواند تمام اموال را نجس کند و این فرهنگ باید توسط اتاق اصناف ایران ترویج یابد و پاسداری شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه اگر اتاق اصناف ایران در ستاد تنظیم بازار فعال باشد، نیازی به دخالت دولت در بازار نیست، بیان کرد: ما از دخالت در بازار ناراحتیم اما به دلیل شرایط مجبور به چنین اقداماتی هستیم و زمانی که فردی با وجود تذکرات از شرایط سوء‌استفاده می‌کند چاره‌ای جز دخالت در بازار نیست.

عارف همچنین با اشاره به اینکه بازرسان اتاق اصناف در جنگ ۱۲ روزه و همچنین ایام تعطیلات نوروزی در امر نظارت بر بازار خوش درخشیدند و عملکرد خوبی داشتند، گفت: جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با وجود اینکه ناآگاهانه و ضربتی بود اما بازار به دلیل آمادگی اتاق اصناف بازار وضعیت با ثباتی داشت.

معاون اول رئیس جمهور گفت: اتکای دولت به اصناف و بازاریان است و هر زمان که اتاق اصناف درخواستی از دولت داشته باشند، آمادگی کامل برای حل مشکلات و مسائل این بخش داریم.

عارف با تاکید بر ضرورت بازنگری در قانون اصناف با رویکرد جدید برای ارتقای جایگاه اصناف، ادامه داد: امروز استناد ما به اصل ۴۴ قانون اساسی است که به این نتیجه رسیدیم که بخش خصوصی می‌تواند در حاکمیت نیز دخالت کند که پیشتر نیز برای فعالیت دفاتر اسناد رسمی و نظام پزشکی که بخش خصوصی هستند اما وظایف حاکمتی دارند، اختیار دادیم و عملکرد خوبی داشتند.

معاون اول رئیس‌جمهور افزود: به استناد اصل ۴۴ می‌توانیم بخشی از امور حاکمیتی را به اتاق اصناف واگذار کنیم تا منافع حاکمیت، مردم تأمین شود.

عارف با اشاره به اینکه دغدغه دولت در اقتصاد بهبود و تأمین معیشت مردم در هر شرایط و برنامه اصلاح قیمت‌ها است، اضافه کرد: تأمین معیشت مردم، پایداری قیمت‌ها، رشد اقتصادی و کاهش تورم به پشتوانه و کمک اصناف و بخش خصوصی است و دولت نباید با برخی تصمیمات مانع رشد اقتصادی و بخش خصوصی شود.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به مشکلات و دغدغه‌های مطرح شده در این مراسم توسط اعضای اتاق اصناف از جمله تنظیم بازار و وضعیت مالیاتی تصریح کرد: راهبرد دولت در اخذ مالیات اعتماد به کسبه است و شاید میزان کل مالیات دریافتی از کسبه خرد و متوسط ۸۰۰ میلیارد تومان باشد اما میزان فرار مالیاتی در یک پرونده، بیش از کل مالیات دریافتی از بازاریان و اصناف بود باید با توجه به شرایط کشور در نظر داشت، برخی از بازاریان در فروش کالاها و تأمین زندگی خود با مشکلاتی روبرو هستند و باید عزت و شأنیت این قشر مهم اقتصادی حفظ شود.

عارف تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی باید در نظر داشته باشد که اگر نیازی به گرفتن مالیات از کسبه وجود ندارد، مالیاتی اخذ نکند و در عین حال تسهیلات لازم نیز برای رونق آنان فراهم کنیم که البته این سنت بازاریان بود که در زمانی که یک تاجر ورشکست می‌شد تمامی بازاریان و طلبکاران همراهی و همکاری برای بازگشت آن تاجر ورشکسته به چرخه اقتصادی را انجام می‌دادند و امروز نیز اگر کسبه‌ای به هر دلیلی با مشکلاتی روبرو شد باید دولت و سازمان امور مالیاتی کمک کند.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه مالیات برای آرامش و تأمین هزینه‌های مردم است، از وزیر صمت، رئیس اتاق اصناف و مسئولان مرتبط خواست تا جلساتی برای حل مشکلات اصناف برگزار و مسائلی که نیاز به تصمیم گیری در دولت دارد، ظرف مدت کوتاهی حل شود.

عارف با اشاره به طرح برخی مسائل غلط در خصوص کسب و کارهای اینترنتی در فضای رسانه‌ای خاطرنشان کرد: این طرح توسط نمایندگان مجلس تهیه شده بود و به دلیل اینکه بار مالی نداشت، دولت مخالفت کرد و این خلاف روند دولت است که در صورت بار مالی باید در قالب لایحه تدوین شود تا منافع بخش‌های ذینفع دیده شود.

معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه وظیفه دولت حمایت از آحاد ملت به ویژه اصناف است، ادامه داد: دولت در حد توان و امکانات، حمایت‌ها و پشتیبانی‌های لازم را خواهد داشت اما برای رفع مشکلات اصناف کشور اولویت ویژه قائل خواهیم شد.

وی با اشاره به اقدامات دولت چهاردهم برای حل بازار غیر رسمی ارز گفت: در دهه ۸۰ با اتخاذ برخی تصمیمات مسئله بازار غیر رسمی حل شد و در دولت چهاردهم نیز چنین راهبردی در دستور کار است اما باوجود برخی سنگ‌اندازی‌ها و موانع همانند تحریم‌ها و یا تحمیل جنگ ۱۲ روزه با جدیت و قوت به دنبال حل مسئله بازار غیر رسمی ارز هستیم.

عارف همچنین در پایان تصریح کرد: تحریم‌ها کشور را از پا در نیاورد اما از دور زدن تحریم‌ها به کنار زدن تحریم‌ها در حرکت هستیم چراکه دور زدن تحریم‌ها هزینه دارد و امیدواریم با تجربه به دست آمدن در دولت و عزم ملی بتوانیم تحریم‌ها را کنار بگذاریم.

همچنین در این مراسم معاون اول رئیس‌جمهور با اهدای تندیس و لوح تقدیر از اصناف برتر تقدیر کرد.