به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا حسینینیک شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران به تشریح عملکرد یکساله سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد پرداخت و اظهار کرد: سرانه آموزشی استان ۸.۶۹ مترمربع است که در مقایسه با متوسط کشوری ۵.۴۵ مترمربع جایگاه بالایی دارد، این رقم حتی از برخی کشورهای پیشرفته اروپایی مثل فنلاند و اتریش نیز بیشتر است.
به دنبال افزایش سرانه آموزشی در شهر یاسوج هستیم
وی به وضعیت نامطلوب سرانه آموزشی در مرکز استان اشاره کرد و افزود: به دلیل مهاجرت به شهر یاسوج سرانه آموزشی این شهر، ۲.۵۴ مترمربع است که به دنبال افزایش سرانه آموزشی در این شهر و رساندن سرانه آموزشی در مناطق محروم به میانگین استانی هستیم.
وجود ۵۴۰ مدرسه زیر پنج دانشآموز در استان
مدیرکل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به وجود ۵۴۰ مدرسه زیر پنج دانشآموز در استان تاکید کرد: از این تعداد ۴۳ مدرسه تنها ۴ دانشآموز یا کمتر دارند و ۲۱۲ مدرسه تنها دو دانشآموز دارند.
همچنین در مجموع، ۵۵۰ مدرسه در استان وجود دارند که به طور میانگین به دو هزار دانشآموز خدمات میدهند که این آمار نشان از توجه ویژه به پوشش آموزشی حتی در دورترین نقاط استان دارد.
وی با اشاره به اینکه ۸۹۳ مدرسه زیر ۱۰ نفر دانشآموز در استان داریم، بیان کرد: این آمار نشاندهنده پراکندگی بالا و ضرورت خدماترسانی در دورترین نقاط روستایی و عشایری است که با حفظ این مدارس، در واقع به تحقق عدالت آموزشی در مناطق محروم کمک میکنیم.
۱۹۰ طرح در طرح نهضت عدالت آموزشی استان تعریف شده است
حسینی نیک با اشاره به طرح اجرای نهضت توسعه عدالت در فضای ورزشی گفت: از ۱۹۰ پروژه تعریفشده در نهضت، ۱۴۳ پروژه در حوزه سردسیری و مناطق محروم متمرکز شدهاند که این توزیع نشاندهنده عزم جدی برای کاهش محرومیت در مناطق کمتربرخوردار است و با تدوین نقشه راه مشخص، پروژهها را بر اساس اولویتبندی دقیق جغرافیایی و جمعیتی اجرایی میکنیم.
وی با اشاره به جمعآوری مدارس کانکسی تصریح کرد: ۶۰ مدرسه کانکسی در استان شناسایی و در نهضت قرار گرفت که ۵۹ مورد آن به طور کامل جمعآوری و جایگزین شدند.
مدیرکل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به جمعآوری مدارس سنگی بیان کرد: ۱۰۶ مدرسه سنگی با بیش از ۱۰ دانشآموز که از نظر ایمنی خطرآفرین بودند، در نهضت مصوب شدند.
وی افزود: از این تعداد، ۳۳ مدرسه با ۱۵۱ کلاس درس، با مشارکت ۵۰ درصدی بنیاد علوی و با اعتباری بالغ بر ۳۲۰ میلیارد تومان در حال اجرا است که این پروژهها در مناطق مختلف استان از جمله بویراحمد، گچساران و دنا در دست اجراست و پیشرفت فیزیکی این پروژهها به طور متوسط به ۵۶ درصد رسیده است.
وجود ۱۸ طرح نیمه تمام آموزشی در استان
حسینی نیک با اشاره به طرحهای نیمهتمام آموزشی در استان تصریح کرد: ۱۸ پروژه نیمهتمام با کاربری آموزشی در استان وجود دارد که در قالب نهضت، تعیین تکلیف و احیا شدند.
وی با اشاره به پیشرفت ۵۶ درصدی پروژههای مدارس سنگی و انتخاب پیمانکار برای ۹۸ درصد پروژههای نهضت خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۰۸ پروژه آموزشی در استان آغاز شده و استان ما در شروع پروژههای نهضت، جزو استانهای برتر کشور است.
مدیرکل نوسازی، تجهیز و توسعه مدارس کهگیلویه و بویراحمد به اقدامات حمایتی اشاره کرد و افزود: با دستور استاندار، تجهیزات لازم از جمله ۳۰ هزار متر موکت، ۴۰۰ تخت خواب و ۶۰۰ دست سلفسرویس برای خوابگاههای دانشآموزی تهیه و توزیع شده است.
وی اضافه کرد: برای اولین بار در استان، سیستم گرمایشی مرکزی برای ۵۰ مدرسه روستایی نصب شد و گفت: آمادگی داریم تا تمامی مدارس نهضتی که تا پایان مهر ۱۴۰۴ تکمیل میشوند، به موقع تجهیز شوند. این تجهیزات شامل صندلی، میز، وایت برد و دیگر ملزومات آموزشی خواهد بود.
همچنین برنامهریزی برای تأمین اتوبوسهای مدرسه برای مناطق روستایی در دست اجرا است.
