به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی روز شنبه در نشست نهضت مدرسه‌سازی استان البرز با تاکید بر شتاب در تکمیل پروژه‌های مدرسه‌سازی به عنوان یکی از اولویت‌های کاری افزود: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام آموزشی نیز به طور جدی دنبال می‌شود تا وضعیت فضای آموزشی در این استان بهبود یابد.



استاندار البرز اظهار داشت: اجرای بخشی از اهداف نهضت مدرسه‌سازی تا کنون موجب بهبود وضعیت فضاهای آموزشی استان شده است.

وی یادآور شد: بر اساس آمار ارائه‌شده تعداد کل دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در مدارس استان در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ بیش از ۴۸۸ هزار نفر است که از این میان بیش از ۳۹۰ هزار نفر در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند.



عبداللهی گفت: استان البرز دارای یک هزار مدرسه دولتی با مجموع ۱۰ هزار و ۵۰۰ کلاس درس است.



استاندار البرز با اشاره به اهمیت عدالت آموزشی و توسعه متوازن زیرساخت‌ها بر لزوم همراهی دستگاه‌های اجرایی و خیرین مدرسه‌ساز تاکید کرد و افزود: با تلاش مشترک دولت و خیرین شرایط فضای آموزشی استان تا پایان سال آینده به میانگین کشوری نزدیک خواهد شد.