۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۵

عبداللهی:سرانه فضای آموزشی البرز تا ۱۴۰۵ به میانگین کشوری نزدیک می‌شود

عبداللهی:سرانه فضای آموزشی البرز تا ۱۴۰۵ به میانگین کشوری نزدیک می‌شود

کرج- استاندار البرز با اشاره به احداث ۵۸ پروژه آموزشی در استان البرز از تلاش برای بهبود وضعیت فضاهای آموزشی و نزدیک شدن سرانه فضای آموزشی استان به میانگین کشوری تا پایان سال آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی عبداللهی روز شنبه در نشست نهضت مدرسه‌سازی استان البرز با تاکید بر شتاب در تکمیل پروژه‌های مدرسه‌سازی به عنوان یکی از اولویت‌های کاری افزود: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام آموزشی نیز به طور جدی دنبال می‌شود تا وضعیت فضای آموزشی در این استان بهبود یابد.

استاندار البرز اظهار داشت: اجرای بخشی از اهداف نهضت مدرسه‌سازی تا کنون موجب بهبود وضعیت فضاهای آموزشی استان شده است.

وی یادآور شد: بر اساس آمار ارائه‌شده تعداد کل دانش‌آموزان مشغول به تحصیل در مدارس استان در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ بیش از ۴۸۸ هزار نفر است که از این میان بیش از ۳۹۰ هزار نفر در مدارس دولتی تحصیل می‌کنند.

عبداللهی گفت: استان البرز دارای یک هزار مدرسه دولتی با مجموع ۱۰ هزار و ۵۰۰ کلاس درس است.

استاندار البرز با اشاره به اهمیت عدالت آموزشی و توسعه متوازن زیرساخت‌ها بر لزوم همراهی دستگاه‌های اجرایی و خیرین مدرسه‌ساز تاکید کرد و افزود: با تلاش مشترک دولت و خیرین شرایط فضای آموزشی استان تا پایان سال آینده به میانگین کشوری نزدیک خواهد شد.

