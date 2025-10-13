ورود دختران ناشنوا کاراته به شانزدهمین اردوی المپیکی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، فرحناز ارباب سرمربی تیم ملی کاراته دختران ناشنوا از شاگردان المپیکی خود در هر دو بخش کومیته و کاتا خواسته که امروز (دوشنبه ۲۱ مهر) در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون مستقر شوند تا از روز سه شنبه تمرینات شأن را برای اعزام به ژاپن از سر بگیرند.

این شانزدهمین اردوی تیم ملی کاراته ناشنوایان دختر است که تا ۲۵ مهر پیگیری خواهد شد. همچون اردوهای قبل شادی جعفری زاده در کنار ارباب تمرینات اردونشینان این اردو را زیر نظر خواهد داشت.

اسامی دختران المپیکی کاراته ناشنوایان به این شرح است:

کومیته

* نهال زکی زاده (وزن ۵۰- کیلوگرم)

* زینب حسن پور (وزن ۵۵- کیلوگرم)

* سارا ادریا (وزن ۶۱- کیلوگرم)

* بیتا جواهری (وزن ۶۸+ کیلوگرم)



کاتا

*مهناز حسن زاده

* مژده مردانی

* سمیرا ابوالحسنی

سیده مژگان موسوی که در رقابت‌های درون اردویی جایگاه پنجم کومیته را به دست آورد نیز در اردو حضور خواهد داشت.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان ۲۴ آبان تا ۶ آذر سال جاری به میزبانی ژاپن برگزار خواهد شد.