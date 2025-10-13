مصطفی سیاسر در گفت و گو با خبرنگار مهر، از آغاز دورۀ آموزشی روایت‌نویسی مقدماتی «راویار» ویژه دانشجویان خبر داد و گفت: این دوره با هدف آشنایی دانشجویان علاقه مند با اصول و مبانی روایت هنری و تقویت مهارت‌های نگارشی برگزار می‌شود.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی سیستان و بلوچستان افزود: در این دوره مباحثی همچون اهمیت و ماهیت روایت هنری، نحوۀ نگارش روایت، موضوع‌شناسی و سوژه‌یابی، و همچنین مطالعۀ روایت‌های برجسته آموزش داده خواهد شد.

وی ادامه داد: دورۀ راویار با رویکردی کاربردی برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان ضمن فراگیری مبانی نظری، تمرین‌های عملی نیز انجام خواهند داد.

سیاسر با اشاره به مزایای آموزشی این دوره گفت: در پایان دوره، به افراد برگزیده پروژه‌های عملی در حوزۀ روایت‌نویسی از سوی مجموعۀ فرهنگی هنری ترانگ واگذار می‌شود.

وی تصریح کرد: دورۀ آموزشی راویار در دانشگاه سیستان و بلوچستان، سرای قرآن و عترت (درب شهید نیک‌بخت) برگزار خواهد شد.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان گفت: زمان برگزاری دوره روزهای شنبه و چهارشنبه از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ اعلام شده است.

سیاسر اعلام کرد: مدت دوره هشت جلسه بوده و مهلت ثبت‌نام تا دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان می‌توانند برای ثبت‌نام با ارسال عدد ۵ به شمارۀ ۳۰۰۰۶۷۲۱۲۰ اقدام کنند.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استا در پایان گفت: همچنین برای دریافت اطلاعات تکمیلی، مراجعه به صفحۀ مجازی مجموعۀ ترانگ به نشانی @teranag_ir توصیه شده است.