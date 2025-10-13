https://mehrnews.com/x39hNs ۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۷ کد خبر 6621440 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۷ بسته خبری شبانه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخدادهای این استان در تاریخ ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ می پردازیم. دریافت 9 MB کد خبر 6621440 کپی شد مطالب مرتبط سردار شجاعی: یک کوله حاوی ۱۷۵ کیلوگرم مواد مخدر در مرز سراوان کشف شد سیاسر: دوره آموزش روایتنویسی ویژه دانشجویان زاهدانی برگزار می شود حال ناخوش قلعه ناصری ایرانشهر؛ شهرداری قول ترمیم تا ۳ماهه آینده را داد لکزایی: بیش از ۶ هزار کلاس درس در سیستان و بلوچستان ساخته شد برچسبها بسته خبری خبرگزاری مهر زاهدان
