ریسباف: ۵۰۰ هزار متر مکعب ماسه از محورهای مواصلاتی سیستان جمع آوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید ریسباف اظهار داشت: با تلاش شبانهروزی راهداران حوزه سیستان، بیش از ۵۰۰ هزار مترمکعب ماسهبادی از سطح محورهای مواصلاتی این منطقه طی ششماهه نخست سال جاری جمعآوری شد.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان گفت: در این عملیات، ۱۵ دستگاه ماشینآلات راهداری و ۵۰ نیروی راهدار بهصورت مستمر در محورها فعالیت داشتند و نقش مؤثری در بازگشایی مسیرها ایفا کردند.
وی افزود: در پی وقوع طوفانهای شدید و شرایط نامساعد جوی در نیمه اول سال، حجم ماسههای روان در جادهها نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشت بهطوری که در برخی مسیرها، تردد وسایل نقلیه با مشکلات جدی مواجه میشد.
ریسباف ادامه داد: با توجه به شرایط دشوار جوی و شدت طوفانها در این منطقه، راهداران ما با کار جهادی و تلاش شبانهروزی توانستند محورهای مواصلاتی این حوزه را اعم از اصلی، فرعی و روستایی بازگشایی و ایمنی تردد را برای مردم فراهم نمایند.
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان در پایان، سامانه تلفنی ۱۴۱ را به عنوان ابزارهای ارتباطی شهروندان جهت اطلاع یابی از آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی، شرایط آب و هوایی، انسداد و رخدادهای جادهای اعلام کرد و افزود: شهروندان میتوانند به صورت شبانه روزی و قبل از عزیمت به سفر از وضعیت راهها اطلاع یابند.
