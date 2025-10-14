پارسی: طرح جامع شهر سراوان در شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی پارسی از تصویب طرح جامع شهر سراوان با هدف ساماندهی توسعه شهری، افزایش ظرفیت‌های زیستی و بهره‌گیری از قابلیت‌های منطقه‌ای در شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خبر داد.

مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان افزود: بر اساس این طرح مساحت محدوده شهر سراوان از ۱۳۱۳ هکتار به حدود ۱۸۰۰ هکتار افزایش یافته و حریم شهر نیز از ۴۴۶۶ هکتار به ۵۷۸۵ هکتار توسعه یافته است که این توسعه در راستای پاسخگویی به نیازهای آینده این شهر و جمعیت پیش‌بینی‌شده افق ۱۴۱۷ که بیش از ۹۱ هزار نفر خواهد بود، انجام شده است.

وی با اشاره به اهمیت راهبردهای مهم این طرح تصریح کرد: صیانت از نخلستان‌های جنوب شهر سراوان به عنوان یکی از ارزشمندترین منابع طبیعی و میراث محیطی منطقه به‌عنوان محور اصلی حفاظت شهری مورد تاکید قرار گرفته است.

پارسی افزود: برای تامین نیازهای آتی مسکن و توسعه سکونتگاهها اراضی ذخیره‌ای به وسعت حدود ۲۵۰ هکتار در شمال‌شرق شهر سراوان با افق زمانی پنج‌ساله و در راستای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تعیین شده است.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی شهر سراوان در نزدیکی مرز کوهک بیان کرد: در این طرح به منظور بهره‌برداری از ظرفیت تبادلات مرزی و تحقق راهبردهای کلان آمایش سرزمینی استان، کاربری‌های لجستیکی در محدوده و حریم شهر تا روستای هوشک پیش‌بینی شده است.



مدیرکل راه و شهرسازی استان ادامه داد: تصویب این طرح گامی اساسی در جهت ساماندهی فضایی، بهبود زیرساخت‌ها و برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار شهری سراوان بشمار می‌رود و جایگاه این شهر را در مرکزیت ناحیه شرق استان تقویت خواهد کرد.

وی با اشاره به اهمیت این مصوبات تاکید کرد: تصمیم‌گیری درباره طرح‌های جامع در شورایعالی و معماری ایران گامی بلند و مهم در مسیر تحقق عدالت شهری، ارتقای خدمات عمومی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های توسعه به شمار می‌رود.