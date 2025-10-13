  1. استانها
کردی: ۳۱۰۰ تن پسته از باغات تفتان برداشت شد

خاش - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تفتان از پایان برداشت پسته از سطح سه هزار و ۸۰۰ هکتار از باغ‌های این شهرستان خبر داد.

فضل الله کردی در گفت و گو با خبرنگار مهر، از پایان برداشت پسته از سطح سه هزار و ۸۰۰ هکتار از باغ‌های این شهرستان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود سه هزار و ۱۰۰ تن پسته از این باغات برداشت شده باشد.

مدیر جهادکشاورزی تفتان ادامه داد: از این سطح زیر کشت، سه هزار و ۴۵۰ هکتار بارور و ۳۵۰ هکتار غیر بارور هستند که میانگین عملکرد در هکتار آن ۹۰۰ کیلوگرم است.

وی با اشاره به افزایش سطح زیر کشت پسته در این شهرستان افزود: امسال نسبت به سال گذشته، ۱۰۰ هکتار به سطح باغ‌های پسته تفتان افزوده شده است.

کردی، عمده ارقام کشت شده پسته در این منطقه را احمدآقایی و کله قوچی عنوان کرد و گفت: ارقامی مانند اکبری، بادامی، احدی و زرندی نیز در باغات این شهرستان وجود دارد.

وی ارزش اقتصادی بالای پسته، نقش مهم آن در تبدیل اراضی کم‌بازده به مناطق با بهره‌وری بالا و جایگزینی با محصولات پرآب‌بر را از مهم‌ترین دلایل افزایش سطح زیر کشت این محصول در شهرستان برشمرد.

