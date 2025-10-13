نوری قزلجه: ۲۰ درصد اشتغال کشور در بخش کشاورزی است

به گژارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، امروز در مراسم روز ملی اصناف که با حضور معاون اول رئیسجمهور و جمعی از فعالان صنفی و اقتصادی کشور برگزار شد، با تأکید بر جایگاه برجسته اصناف در چرخه تولید و توزیع، اظهار کرد: بخش کشاورزی بهطور مستقیم حدود ۲۰ درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص داده است، اما ارتباط غیرمستقیم این بخش با اصناف و صنایع، بهمراتب گستردهتر و تأثیرگذارتر است.
وی افزود: بخش قابل توجهی از فعالیتهای پیشین و پسین زنجیره کشاورزی توسط اصناف و فعالان اقتصادی انجام میشود و این تعامل، نقشی تعیینکننده در پویایی اقتصاد ملی دارد.
نوری قزلجه در ادامه با اشاره به نقش مؤثر اصناف در روزهای دشوار کشور گفت: در ایام جنگ ۱۲ روزه، اصناف کشور بهویژه در حوزه تأمین و توزیع کالاهای اساسی و مواد غذایی، حضوری فعال و مؤثر داشتند.
وی اضافه کرد: گزارشها حاکی از آن است که بسیاری از واحدهای صنفی، ضمن افزایش ساعات کاری، حتی در همان شرایط سخت، با ارائه تخفیف در فروش محصولات، همراهی خود را با مردم نشان دادند. این رفتار ارزشمند، جلوهای از تحقق شعار دولت مبنی بر وفاق، همدلی و حمایت از مردم بود.
وزیر جهاد کشاورزی در پایان با قدردانی از تلاشهای اصناف کشور تأکید کرد: روحیه همبستگی و تعاون اصناف، جلوهای زیبا از همیاری اجتماعی و ملی است. از طرف ملت ایران، از همه اصناف شریف، پرتلاش و دلسوز کشور صمیمانه قدردانی میکنم.
