به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز پیش ثبتنام حجاج ایرانی برای حج تمتع ١۴٠۵، اولین نشست همافزایی عملیات بهداشتی درمانی حج ١۴٠۵ با تأکید بر اجرای دستورالعملهای معاینات عوامل و زائران حج تمتع, با شعار برگزاری حج سلامتمحور به صورت برخط با مدیرانعامل، نمایندگان مرکز پزشکی حج وزیارت در استانها، معاونین بهداشت، درمان و توانبخشی و کارشناسان حج برقرار شد.
هدف از این جلسه، همفکری، یکسانسازی و تأکید بر اجرای دقیق دستورالعملها در بحث معاینات پیش از سفر و تأیید استطاعت جسمی و روحی روانی حجاج ایرانی جهت تشرف به سرزمین وحی بوده است.
از آنجایی که معاینات مدیران و روحانیون کاروانها از اهمیت ویژه برخورداراست، این دستورالعملها مبتنی بر دستورالعملهای وزارت بهداشت عربستان، فرهنگستان علومپزشکی، سازمان حج وزیارت و تجزیه وتحلیل عملیات حج تمتع ۱۴٠۴ تهیه و تدوین شده است.
گفتنی است؛ معاینات مدیران کاروانها در دفاتر نمایندگی مرکز پزشکی حج و زیارت در جمعیت هلالاحمر استانها درحال انجام است.
نظر شما