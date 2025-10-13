  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۰

اولین نشست هم‌افزایی عملیات بهداشتی و درمانی حج ۱۴۰۵ برگزار شد

اولین نشست هم‌افزایی عملیات بهداشتی و درمانی حج ۱۴۰۵ برگزار شد

اولین نشست هم‌افزایی عملیات بهداشتی و درمانی حج ۱۴۰۵ به صورت برخط با حضور مدیران و نمایندگان مرکز پزشکی حج و زیارت هلال‌احمر استان‌ها برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با آغاز پیش ثبت‌نام حجاج ایرانی برای حج تمتع ١۴٠۵، اولین نشست هم‌افزایی عملیات بهداشتی درمانی حج ١۴٠۵ با تأکید بر اجرای دستورالعمل‌های معاینات عوامل و زائران حج تمتع, با شعار برگزاری حج سلامت‌محور به صورت برخط با مدیران‌عامل، نمایندگان مرکز پزشکی حج وزیارت در استان‌ها، معاونین بهداشت، درمان و توانبخشی و کارشناسان حج برقرار شد.

هدف از این جلسه، همفکری، یکسان‌سازی و تأکید بر اجرای دقیق دستورالعمل‌ها در بحث معاینات پیش از سفر و تأیید استطاعت جسمی و روحی روانی حجاج ایرانی جهت تشرف به سرزمین وحی بوده است.

از آنجایی که معاینات مدیران و روحانیون کاروان‌ها از اهمیت ویژه برخورداراست، این دستورالعمل‌ها مبتنی بر دستورالعمل‌های وزارت بهداشت عربستان، فرهنگستان علوم‌پزشکی، سازمان حج وزیارت و تجزیه وتحلیل عملیات حج تمتع ۱۴٠۴ تهیه و تدوین شده است.

گفتنی است؛ معاینات مدیران کاروان‌ها در دفاتر نمایندگی مرکز پزشکی حج و زیارت در جمعیت هلال‌احمر استان‌ها درحال انجام است.

کد خبر 6620639

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها