۶۳۸ حادثه در یک هفته؛ امدادرسانی نجاتگران هلال احمر به ۶۵۱ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلالاحمر با تشریح آمار عملیات هفته گذشته گفت: در این مدت ۳۰۳ نفر از حادثهدیدگان به مراکز درمانی منتقل و ۱۷۰ نفر بهصورت سرپایی در محل درمان شدند.
وی افزود: نیروهای امدادی همچنین ۴۹ مورد عملیات نجات فنی انجام داده و در ۲۵ مورد رهاسازی فوتیها را بر عهده داشتند. در همین بازه زمانی ۱۹ نفر اسکان اضطراری یافتند و ۱۳ نفر به مناطق امن منتقل شدند. علاوه بر آن، ۷۲ نفر از حادثهدیدگان اقلام امدادی دریافت کردند.
کبادی بیشترین تعداد حوادث ثبتشده را مربوط به استانهای اصفهان با ۶۹ مورد، مازندران با ۶۸ مورد و فارس با ۴۲ مورد برشمرد.
وی درباره استانهای دارای بیشترین مصدومان انتقالی گفت: اصفهان با ۴۶ نفر، مازندران با ۳۰ نفر و گلستان با ۲۶ نفر بیشترین آمار انتقال مصدومان به مراکز درمانی را داشتند.
وی افزود: در حوزه درمانهای سرپایی، مازندران با ۶۳ نفر، تهران با ۳۹ نفر و اصفهان با ۲۲ نفر در صدر قرار گرفتند. همچنین به لحاظ رهاسازی مصدومان و فوتیها، استان فارس با ۱۵ مورد، کرمان با ۱۰ مورد و سمنان و کردستان هرکدام با ۷ مورد پیشتاز بودند.
حوادث ترافیکی در محورهای برونشهری
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر گفت: ۴۱۴ حادثه ترافیکی در محورهای برونشهری کشور ثبت شده که در پی آن ۲۱۸ مصدوم به مراکز درمانی منتقل و ۴۲ نفر در محل درمان سرپایی شدند.
به گفته محمدحسین کبادی، اصفهان با ۴۴ حادثه، فارس با ۲۷ حادثه و آذربایجان غربی با ۲۶ حادثه بیشترین سهم را در این حوزه داشتهاند. همچنین بیشترین انتقال مصدومان مربوط به اصفهان با ۲۸ نفر، گلستان با ۲۱ نفر و گیلان و مازندران هر کدام با ۱۹ نفر بوده است.
کبادی درباره عملیات کوهستان نیز توضیح داد: در فاصله ۱۶ تا ۲۲ مهر، ۲۵ حادثه کوهستانی در کشور رخ داده که طی آن ۳۰ نفر دچار حادثه شدند و از این تعداد ۱۹ نفر مصدوم شدند.
وی افزود: مازندران با ۵ حادثه و تهران با ۳ حادثه بیشترین موارد وقوع را داشتند. همچنین در میان حادثهدیدگان، تهران و مازندران هرکدام با ۵ نفر و آذربایجان شرقی با ۴ نفر بیشترین آمار را به خود اختصاص دادند.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر در پایان تأکید کرد که نیروهای امدادی و عملیاتی مجموعه شبکه امدادونجات کشور همچنان در آمادهباش عملیاتی برای مدیریت حوادث طبیعی و غیرمترقبه در سراسر کشور هستند.
