پیش ثبت نام حج تمتع در خراسان جنوبی آغاز شد

حسین دستگردی در گفت و گو با مهر بیان کرد: پیش ثبت نام از متقاضیان اعزام به حج تمتع ۱۴۰۵ از صبح روز ۲۰ مهرماه سال جاری و براساس اولویت بندی انجام میگیرد و متقاضیان میتوانند ثبتنام کنند.
مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی افزود: در این مرحله تمامی متقاضیان اعزام به حج تمتع معادل دویست میلیون تومان (با احتساب مبلغ قبض ثبت نام اولیه و سود متعلقه به آن) و از طریق درگاه سازمان حج و زیارت پرداخت نمایند.
دستگردی اظهار کرد: بدیهی است باقیمانده هزینه سفر (که بر مبنای هزینههای ارزی و ریالی محاسبه میشود) هنگام ثبت نام قطعی افراد در کاروانهای اعزامی که متعاقباً اعلام خواهد شد، دریافت خواهد شد.
حسین دستگردی گفت: با توجه به اینکه تعداد اندکی از متقاضیان اعزام به حج تمتع ۱۳۹۹ که در کاروانهای مربوط به آن سال نام نویسی کرده و علی رغم واریز وجوه مربوطه موفق به تشرف نشده و تاکنون انصراف ندادهاند؛ برای آخرین بار از ایشان بمنظور تشرف به حج دعوت بعمل میآید.
وی تأکید کرد: این دسته از متقاضیان نیازی به انجام پیش ثبتنام نداشته و همزمان با اعلام تاریخ ثبتنام قطعی، بصورت مستقیم امکان نامنویسی در کاروانها را خواهند داشت.
مدیر حج وزیارت خراسان جنوبی ادامه داد: پس از اعلام کاروانها، (به استثناء ثبت نامی های ۱۳۹۹) افرادی امکان ثبت نام قطعی در گروههای اعزامی به حج سال ۱۴۰۵ را خواهند داشت که اقدام به پیش ثبتنام کرده باشند.
دستگردی گفت: تمامی وجوه مربوط به هر فرد میبایست از طریق کارت بانکی شخصی (منطبق با کارت ملی) پرداخت شود.
مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی بیان کرد: انتخاب و ثبتنام در کاروانهایی امکان پذیر خواهد بود که با اطلاعات کامل و بهروزشده فرد متقاضی در سامانه my.haj.ir شهرستان محل اعزام، مذهب و سایر اطلاعات درج شده در سامانه تکمیل اطلاعات، مطابقت داشته باشد.
وی افزود: چنانچه متقاضی پس از اعلام سازمان حج و زیارت مبنی بر مراجعه برای انتخاب کاروان در مرحله ثبت نام قطعی، اقدام کنند؛ منصرف از سفر شناخته شده و وجوه واریزی به حساب ایشان، مسترد میگردد.
مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی یادآور شد: به فضل پروردگار متعال، عملیات اعزام کاروانهای حج تمتع سال ۱۴۰۵، از اوایل ماه ذیالقعده (دهه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵) آغاز و تا پایان ماه ذی الحجه و اوایل ماه محرم ۱۴۴۸ (اواخر خرداد ماه ۱۴۰۵) ادامه خواهد داشت.
دستگردی بیان کرد: متقاضیان تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۵ میبایست دارای گذرنامه با حداقل اعتبار تا تاریخ ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۵ باشند.
