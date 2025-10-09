شرایط پیش ثبت نام حج تمتع استان سمنان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله چتری بعد از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در حج و زیارت سمنان اعلام کرد: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده توسط سازمان حج و زیارت، مقرر است پیش ثبت‌نام از دارندگان قبوض حج تمتع، همزمان از ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز یکشنبه بیستم مهرماه در سراسر کشور آغاز ‌شود که تا زمان تکمیل ظرفیت اختصاص یافته به هر استان ادامه خواهد داشت.

وی درباره زمان‌بندی پیش ثبت‌نام بر اساس تاریخ ودیعه گذاری افزود: تمامی دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۱شهریور ۸۶ از ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ این افراد لازم است قبل از نام‌نویسی با مراجعه به سامانه حج من به نشانی(www.haj.ir) نسبت به تکمیل و به‌روزرسانی اطلاعات خویش اقدام نمایند دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ آبان ۸۶ از ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۴۰۴ و دارندگان قبوض ودیعه‌گذاری حج تمتع تا تاریخ ۳۰ آذر ۸۶ از ساعت ۱۰ صبح شنبه ۲۶ مهرماه ۱۴۰۴ مهلت دارند

مدیرکل حج و زیارت سمنان با بیان اینکه درصورت عدم مراجعه هر یک از اولویت های اعلام شده، تا تکمیل ظرفیت اختصاص یافته به هر استان، برای ظرفیت‌های باقیمانده، از دارندگان اولویت‌های بعدی دعوت بعمل خواهد آمد بیان کرد: واجدین شرایط تشرف به حج تمتع ۱۴۰۵ که در «بند الف» این اطلاعیه ذکر شده، ضروری است ابتدا با مراجعه به سامانه حج من به نشانی (www.haj.ir) نسبت به تکمیل و بروزرسانی اطلاعات فردی و حساب بانکی خود اقدام نموده؛ سپس با مراجعه به بخش "حج تمتع" و انتخاب گزینه "پیش ثبت‌نام"، ضمن مطالعه ضوابط پزشکی حج و تأیید مندرجات، در انتها با واریز مبلغ تعیین شده، نسبت به انجام پیش ثبت‌نام اقدام نمایند.

چتری با بیان اینکه در این مرحله کلیه واجدین شرایط تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۵ مبلغ دویست میلیون تومان (با احتساب مبلغ قبض ثبت نام اولیه و سود متعلقه به آن) را از طریق درگاه اینترنتی سازمان حج و زیارت به عنوان علی‌الحساب پرداخت نمایند گفت: بدیهی است باقیمانده هزینه سفر (بر مبنای هزینه‌های ارزی و ریالی) متعاقباً هنگام ثبت‌نام قطعی افراد در کاروانها محاسبه و دریافت خواهد شد.

وی افزود: با توجه به اینکه تعداد اندکی از متقاضیان اعزام به حج تمتع ۱۳۹۹ که در کاروانهای مربوط به آن سال نام نویسی کرده و علی رغم واریز وجوه مربوطه موفق به تشرف نشده‌ و تاکنون انصراف نداده‌اند؛ برای آخرین بار از ایشان بمنظور تشرف به حج دعوت به‌عمل می‌آید. این دسته از متقاضیان نیازی به انجام پیش ثبت‌نام نداشته و همزمان با اعلام تاریخ ثبت‌نام قطعی، بصورت مستقیم امکان نام‌نویسی در کاروان‌ها را خواهند داشت همچنین پس از اعلام تاریخ ثبت نام قطعی و انتشار لیست کاروان‌ها، افرادی امکان ثبت‌نام قطعی در گروه‌های اعزامی به حج سال ۱۴۰۵ را خواهند داشت که اقدام به پیش ثبت‌نام کرده باشند (به استثناء ثبت نامی های حج سال ۱۳۹۹).

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان ابراز کرد: اولویت انتخاب کاروان و ثبت نام قطعی با افرادی است که در ۱۰ روز اول، مبادرت به انجام پیش ثبت‌نام نمایند؛ ضروری است متقاضیانی که قصد تشرف با یکدیگر را دارند (اعم از زن و شوهر، بستگان و دوستان)، این مهم را از هم اکنون مدنظر قرار داده و طوری برنامه‌ریزی کنند که همزمان در پیش ثبت‌نام شرکت نموده و وجه اعلامی را واریز کنند. تمام وجوه مربوط به هر فرد می‌بایست از طریق کارت بانکی شخصی (منطبق با کد ملی) پرداخت شود.

چتری با بیان اینکه ضروری است تمامی متقاضیان شماره شبای حساب بانکی خود را در سامانه ثبت نمایند؛ مسئولیت صحت شماره اعلام شده و همچنین عدم مسدودی آن بر عهده ثبت‌نام کننده است گفت: انتخاب و ثبت‌نام در کاروان‌هایی امکان پذیر خواهد بود که با اطلاعات ‌بروز شده فرد متقاضی در سامانه my.haj.ir شامل: استان، شهرستان محل اعزام و سایر اطلاعات درج شده، مطابقت داشته باشد.

چتری افزود: چنانچه متقاضی پس از اعلام سازمان حج و زیارت مبنی بر مراجعه برای انتخاب کاروان در مرحله ثبت نام قطعی، اقدام ننماید؛ منصرف از سفر شناخته شده و وجوه واریزی به حساب ایشان، مسترد می‌گردد. با عنایت به برنامه پیش بینی شده، عملیات حج تمتع سال ۱۴۰۵، از اوایل ماه ذی‌القعده (دهه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵) آغاز و تا پایان ماه ذی الحجه و اوایل ماه محرم ۱۴۴۸ (اواخر خرداد ماه ۱۴۰۵) ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: متقاضیان تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۵می‌بایست دارای گذرنامه با حداقل اعتبار تا تاریخ ۳۰/۰۸/۱۴۰۵ باشند. زمان نام‌نویسی قطعی و انتشار لیست کاروان‌ها از طریق پایگاه خبری سازمان حج و زیارت به آدرس (www.haj.ir) و کانال رسمی در پیام رسان بله به نشانی (haj_ir_iran۱۴۰۵@)، متعاقبا اعلام خواهد شد.