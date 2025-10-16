اختتامیه سیزدهمین دوره مسابقات «آماده» با قهرمانی تیم گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، سید هاشم حسینیالمدنی، رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر درباره اختتامیه سیزدهمین دوره مسابقات «آماده» اعلامکرد: بر اساس مجموع امتیازات کسبشده توسط استانها، تیم استان گلستان قهرمان این دوره از مسابقات شد. همچنین تیم استان بوشهر به عنوان نایب قهرمان معرفی گردید و تیمهای استانهای سیستان و بلوچستان و مرکزی به طور مشترک مقام سوم را کسب کردند.
وی همچنین در ادامه گفت: در بخش ویژه پسران، جام بشردوستی این دوره به تیم استان مرکزی تعلق گرفت.
مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات با حضور مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش و مدیران استانی برگزار شد و به طور زنده در سراسر کشور پخش شد.
شایان ذکر است که طرح ملی «دادرس» با هدف افزایش نشاط اجتماعی و ارتقا تابآوری در جامعه، همه ساله در کانونهای دانشآموزی جمعیت هلال احمر در سراسر کشور برگزار میشود. با پایان این مراسم، سیزدهمین دوره دادرس به پایان رسید و دوره چهاردهم به زودی به سراسر کشور ابلاغ خواهد شد
نظر شما