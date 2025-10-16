  1. جامعه
۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۷:۰۴

اختتامیه سیزدهمین دوره مسابقات «آماده» با قهرمانی تیم گلستان

سیزدهمین دوره مسابقات آماده با برگزاری مراسم اختتامیه ویژه دختران در اردوگاه مهربندر انزلی به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید هاشم حسینی‌المدنی، رئیس سازمان جوانان جمعیت هلال احمر درباره اختتامیه سیزدهمین دوره مسابقات «آماده» اعلام‌کرد: بر اساس مجموع امتیازات کسب‌شده توسط استان‌ها، تیم استان گلستان قهرمان این دوره از مسابقات شد. همچنین تیم استان بوشهر به عنوان نایب قهرمان معرفی گردید و تیم‌های استان‌های سیستان و بلوچستان و مرکزی به طور مشترک مقام سوم را کسب کردند.

وی همچنین در ادامه گفت: در بخش ویژه پسران، جام بشردوستی این دوره به تیم استان مرکزی تعلق گرفت.

مراسم اختتامیه این دوره از مسابقات با حضور مدیرکل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش و مدیران استانی برگزار شد و به طور زنده در سراسر کشور پخش شد.

شایان ذکر است که طرح ملی «دادرس» با هدف افزایش نشاط اجتماعی و ارتقا تاب‌آوری در جامعه، همه ساله در کانون‌های دانش‌آموزی جمعیت هلال احمر در سراسر کشور برگزار می‌شود. با پایان این مراسم، سیزدهمین دوره دادرس به پایان رسید و دوره چهاردهم به زودی به سراسر کشور ابلاغ خواهد شد

