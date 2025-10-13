کسب ۲۸۷ مدال قهرمانی توسط ایثارگران و جانبازان

به گزارش خبرنگار مهر، دومین آئین نکوداشت ایثارگران مدال آور در صحنههای جهانی با نام چکاد پهلوانی صبح امروز با حضور سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در مرکز همایشهای بین المللی ایران برگزار شد.
سعید اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به اهمیت والای ورزش اظهار کرد: موضوع ورزش به معنای واقعی خود از جایگاه بسیار بالایی برخوردار است؛ کمتر موضوعی در جامعه وجود دارد که تا این اندازه قدرت، نشاط و ظرفیت ایجاد کند. ورزش نه تنها در خود فرد، بلکه در دیگران نیز انگیزه و نشاط ایجاد میکند و از جمله موضوعات بدون حاشیه در کشور است.
اوحدی با بیان اینکه ورزش در حوزه پارالمپیک و میان جانبازان و ایثارگران، جلوهای از اراده و عزت انسانی است، گفت: آیتالله مظاهری فرمودهاند: خداوند عزتی به آزادگان داده که هم وجه ثبوتی و هم وجه اثباتی را با هم به آنان عطا کرده است. جانبازان قطع نخاع و قطع عضو که توانستهاند مقام قهرمانی کسب کنند، وجه ثبوتی خود را به اثبات رساندهاند و قهرمانان ما هم وجه اثباتی دارند و هم وجه ثبوتی.
وی پدیده فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولان را از افتخارات جمهوری اسلامی دانست و افزود: این فدراسیون بعد از انقلاب تشکیل شد تا نشان دهد انسان میتواند با هر محدودیتی، دلاورانه قهرمان شود. تعداد مدالهای جانبازان و معلولان سه برابر عناوینی است که در رشتههای عادی کسب شده است.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به اراده پولادین این قهرمانان گفت: اراده جانبازانی که با عزم راسخ خود افتخار میآفرینند، شایسته تحسین است. فرزند شهید و جانباز، در کنار تحمل درد جانبازی پدر خود، به مقام قهرمانی جهانی دست مییابد؛ از اینرو باید سرمایهگذاری جدی بر روی این قهرمانان صورت گیرد.
اوحدی با تأکید بر آموزههای دینی درباره ورزش خاطرنشان کرد: در آموزههای دینی تأکید زیادی بر ورزش شده است و تجلی این آموزهها را در خانوادههای شهدا و جانبازان میبینیم. در قرآن آمده است که قویترین انسانها کسانی هستند که بر نفس خود تسلط دارند.
وی ضمن یادآوری رشادتهای ورزشکاران شهید افزود: باید یاد کنیم از ورزشکار تکواندویی که در جنگ ۱۲ روزه مظلومانه به شهادت رسید. امروز ۲۸۷ مدال در ۳۶۳ عنوان ورزشی داریم که حاصل حماسههایی است که جانبازان و ایثارگران با وجود تمام محدودیتهای جسمی، برای افتخارآفرینی در عرصه ورزش خلق کردهاند.
اوحدی در پایان تأکید کرد: این انسجام و یکپارچگی را حفظ کنید، چرا که ورزش موجب انسجام و همبستگی خانوادههای شهدا و ایثارگران شده و خواهد شد.
