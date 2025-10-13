ترامپ پوتین را تهدید کرد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، ولادیمیر پوتین، همتای روسیهای خود را تهدید کرد که در صورت حرکت نکردن به سوی پایان جنگ اوکراین، برای کییف موشک تامهاوک تامین خواهد کرد.
ترامپ در جمع خبرنگاران گفت که در جریان مکالمات متوالی آخر هفته با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین درباره درخواست وی برای دریافت موشک تامهاوک گفتگو کرده است.
وی افزود: ببینید، اگر قرار نیست که این جنگ تمام شود، تصمیم دارم برای آنها تامهاوک ارسال کنم. تامهاوک سلاحی فوقالعاده و بسیار تهاجمی است. و صادقانه بگویم که روسیه به چنین کاری نیاز ندارد.
موشک کروز تامهاوک حدود ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر برد دارد و قادر است عمق خاک روسیه شامل مسکو پایتخت این کشور را هدف قرار دهد.
ترامپ اضافه کرد که آمریکا به طور مستقیم این موشکها را به اوکراین نمیفروشد بلکه میتواند از طریق ناتو آنها را برای اوکراین تامین کند.
وی افزود: بله، شاید به پوتین بگویم که اگر جنگ حل و فصل نشود، بله اینکار را خواهیم کرد. شاید هم اینکار را انجام ندهیم. آیا آنها(روسیه) میخواهند که تامهاوک به سمتشان پرواز کند؟ تصور نمیکنم اینطور باشد.
ترامپ موشک تامهاوک را «گام جدید تهاجم» توصیف کرد اما گفت که چنین اقدامی میتواند به مسکو برای حرکت به سمت صلح کمک کند. وی افزود: واقعا فکر میکنم که اگر پوتین این موضوع را حلوفصل کند، فقالعاده خواهد شد. اگر این کار را نکند، برایش خوب نخواهد بود.
