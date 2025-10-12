  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۰ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۴۳

اوشاکوف: تماس‌های روسیه و آمریکا از طریق کانال‌های محرمانه ادامه دارد

دستیار رئیس جمهور روسیه اعلام کرد: تماس‌های روسیه و آمریکا از طریق کانال‌های محرمانه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه امروز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: تماس‌ها میان روسیه و آمریکا از طریق کانال‌های محرمانه ادامه دارد و طرفین دائماً در حال گفتگو هستند.

دستیار رئیس جمهور روسیه در این خصوص اضافه کرد: در زمینه حل و فصل بحران اوکراین توافقات بین پوتین و ترامپ در انکوریج مانند ستاره راهنما است. ایالات متحده می‌تواند بر سیاست اروپا در مورد بحران اوکراین تأثیر بگذارد.

یوری اوشاکوف، در ادامه افزود: چنان نفرت یکپارچه ای در اروپا نسبت به روسیه وجود دارد که حتی با استفاده از یک «مته آمریکایی» هم نمی‌توان آن را از بین برد.

