به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه امروز یکشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد: تماس‌ها میان روسیه و آمریکا از طریق کانال‌های محرمانه ادامه دارد و طرفین دائماً در حال گفتگو هستند.

دستیار رئیس جمهور روسیه در این خصوص اضافه کرد: در زمینه حل و فصل بحران اوکراین توافقات بین پوتین و ترامپ در انکوریج مانند ستاره راهنما است. ایالات متحده می‌تواند بر سیاست اروپا در مورد بحران اوکراین تأثیر بگذارد.

یوری اوشاکوف، در ادامه افزود: چنان نفرت یکپارچه ای در اروپا نسبت به روسیه وجود دارد که حتی با استفاده از یک «مته آمریکایی» هم نمی‌توان آن را از بین برد.