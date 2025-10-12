به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین با اشاره به مسئله تامین احتمالی موشک دوربرد «تام‌هاوک» برای اوکراین، گفت که این اتفاق هم تغییری در شرایط میدان نبرد ایجاد نمی‌کند.

پسکوف دراین‌باره گفت: قطعا اظهارات زیادی دراین‌باره مطرح می‌شود ولی ما همه اظهارات را با دقت زیر نظر داریم. مسئله تام‌هاوک برای ما بسیار نگران‌کننده است همانطور که (ولادیمیر)پوتین، رئیس جمهور پیش‌تر گفت.

وی افزود: این(تام‌هاوک) سلاحی خاص است که هم با کلاهک هسته‌ای و هم غیرهسته‌ای می‌توان آن را مجهز کرد؛ دوربرد هستند و سلاحی خطرناک محسوب می‌شود.

آکسیوس پیش‌تر در گزارشی مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا ۱۱ اکتبر(۱۹ مهر) و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در مکالمه‌ای تلفنی درباره تامین این موشک برای کی‌یف گفتگو کرده‌اند.

ترامپ قبلا گفته بود که تصمیمش را درباره تحویل این سلاح به اوکراین گرفته اما قصد دارد تا درباره اهداف احتمالی کی‌یف اطلاعات بیشتری داشته باشد.

پوتین تاکید کرده است که چشم‌انداز دستیایی کی‌یف به موشک‌های تام‌هاوک بدین معناست که تنش وارد دور تازه‌ای خواهد شد و این تنش نه تنها به جنگ اوکراین بلکه به روابط بین روسیه و آمریکا کشیده می‌شود.