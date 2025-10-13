  1. استانها
جاده چالوس به دلیل تردد احشام بسته است

کرج- رئیس پلیس راه البرز از انسداد محور کندوان به دلیل تردد احشام در ‌روزهای دوشنبه و سه شنبه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان گفت: با توجه به درخواست فرمانداری شهرستان چالوس مبنی بر انسداد محور کندوان جهت عبور احشام، محدودیت‌های ترافیکی در این محور به مرحله اجرا در آمده است.

وی افزود: به همین منظور تردد وسایل نقلیه در روزهای دوشنبه ۲۱ مهر ماه و سه شنبه ۲۲ مهر ماه از ساعت ۶ صبح تا ۱۸ عصر در محور کندوان ممنوع است.

رئیس پلیس راه استان تصریح کرد: رانندگانی که قصد تردد از این محور را دارند ضمن مدیریت سفر خود می‌توانند از محورهای جایگزین تردد کنند.

سرهنگ کرمی از رانندگان وسایل نقلیه خواست در زمان اعمال محدودیت با صبر و حوصله و رعایت قوانین و مقررات پلیس را در اجرای مأموریت یاری کنند.

