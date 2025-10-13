به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی؛ رئیس سازمان بهزیستی به بهانه روز جهانی نابینایان پیامی صادر کرد.
در این پیام آمده است: از زمان آغاز بهکار دولت چهاردهم، مفاهیم مهمی مانند وفاق ملی و اتحاد بین گروههای سیاسی و اجتماعی بیش از پیش در ادبیات سیاسی و فرهنگی جامعه دیده میشود؛ مفاهیمی که موجب تقویت عزم ملی و همسویی تلاشها برای پیشبرد اهداف جامعه خواهد شد. اتحادی در این سطح، نه تنها به ارتقا جایگاه ما در عرصه روابط بینالملل کمک میکند، بلکه استفاده از تمامی ظرفیتهای ملی برای توسعه همهجانبه کشور را امکانپذیر میسازد.
جامعه افراد دارای آسیب بینایی که بسیاری از آنان را نخبگان و اندیشمندان حوزههای علمی و فرهنگی تشکیل میدهند، امروزه از ارزندهترین ظرفیتهای ملی به شمار میروند و کشف قابلیتهای آنان امری ضروری در پیشبرد سیاستها و اهداف دولت در بخشهای علمی و فرهنگی است.
آشنایی با افراد نابینایی که با شناسایی استعدادهای خدادادی، تمامی توان خود را برای توسعه فردی بهکار میگیرند و با تکیه بر فناوریهای روز، بر محدودیتهای ناشی از نابینایی غلبه میکنند، این باور را در اذهان عمومی تقویت میکند که «چنانچه جامعه اصلاح شود و امکان تبلور استعدادهای افراد نابینا و کمبینا را فراهم کند، چشمهای نابینا هیچگاه مانعی برای نقشآفرینی در عرصههای مختلف نخواهد بود
سازمان بهزیستی نیز با آگاهی نسبت به این ضرورت، آموزش افراد نابینا و کمبینا در زمینه کار با رایانه و امکانات نرمافزاری و سختافزاری، نحوه استفاده از وسایل الکترونیک و سایر امکانات مورد نیاز در انجام فعالیتهای روزمره زندگی را در مراکز توانبخشی در اولویت قرار داده و در این رابطه از ظرفیتهای انجمنهای غیردولتی فعال در امور نابینایان نیز بهره میگیرد. همچنین با اجرای طرح «سلام» که یک طرح محلهمحور و در راستای سلامت اجتماعی است و با محوریت سازمان بهزیستی و همکاری دستگاههای دولتی (بویژه آموزش و پرورش) و نهادهای مردمی اجرا میشود، امکان فراگیرسازی برنامههای مبتنی بر آموزش و سلامت برای گروههای مختلف دارای معلولیت، از جمله افراد نابینا و کمبینا، فراهم میشود.
در قانون حمایت از حقوق معلولان و قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت تاکید شده است که دولت باید زمینههای لازم برای دستیابی افراد نابینا و کمبینا به فرصتهای شغلی و اجتماعی برابر را فراهم نموده و ضمن از میان بردن موانع تبعیضآمیز در مسیر مشارکت این افراد، امکانات مورد نیاز، اعم از عصای سفید، نوشتافزارهای هوشمند و کامپیوترهای مجهز به امکانات نرمافزاری و سختافزاری گویاساز و برجستهساز را در اختیار آنان قرار دهد تا با آگاهی و استقلال، نقش ارزشمند خود را در عرصههای مختلف ایفا کنند.
امسال، روز جهانی عصای سفید را در حالی گرامی میداریم که شعار امیدبخش این روز (دسترسینابینایان به فناوریهای علمی روز، زمینهساز فرصتهای برابر) در اذهان عمومی نقش بسته است.
این شعار به ما گوشزد میکند که برای بهرهمندی از سرمایههای علمی و فرهنگی جامعه نابینایان، فرد فرد ما در هر سطحی از جایگاه اجتماعی باید تلاش کنیم تا افراد نابینا و کمبینا به محیط ایمن و مناسبسازیشده، تجهیزات و خدمات مورد نیاز دسترسی داشته باشند و دوشادوش ما برای ساختن دنیای بهتر و زندگی اثربخشتر تلاش کنند. در این صورت میتوان دورنمای وسیعتری از امید، وفاق، سازندگی و شکوفایی را در جامعهای مبتنی بر عدالت و برابری فرصتها جست کرد.
