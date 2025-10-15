  1. استانها
  2. مازندران
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۹

رحمانی: ۹۰۰۰ نابینا و کم بینا در مازندران تحت پوشش بهزیستی هستند

رحمانی: ۹۰۰۰ نابینا و کم بینا در مازندران تحت پوشش بهزیستی هستند

ساری - سرپرست اداره‌کل بهزیستی مازندران از ارائه خدمات گسترده به بیش از ۹ هزار نابینا و کم بینای تحت پوشش در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رقیه رحمانی با بیان اینکه سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی حمایت از افراد دارای معلولیت، خدمات متنوعی را در زمینه‌های توانبخشی، آموزش، اشتغال و حمایت‌های اجتماعی به این گروه ارائه می‌دهد، گفت: مشارکت اجتماعی و دسترسی‌پذیری محورهای اصلی فعالیت بهزیستی در حوزه نابینایان است و در حال حاضر بیش از ۹ هزار نابینا و کم‌بینا از خدماتی همچون ارائه وسایل کمک توانبخشی، خدمات مشاوره، مستمری ماهانه و مراقبت در منزل بهره‌مند هستند.

وی با اشاره به خدمات توانبخشی افزود: در سال گذشته، ۸۱۶ مورد وسایل کمک توانبخشی شامل عصا، عینک، ساعت گویا و سایر تجهیزات به افراد دارای آسیب بینایی در استان اهدا شده است.

سرپرست اداره‌کل بهزیستی مازندران همچنین به اجرای برنامه‌های غربالگری بینایی کودکان اشاره کرد و گفت: هر ساله طرح غربالگری بینایی ویژه کودکان ۳ تا ۶ سال در سراسر استان اجرا می‌شود که در سال گذشته بیش از ۹۷ هزار کودک مازندرانی تحت ارزیابی قرار گرفتند.

رحمانی ادامه داد: از این تعداد، یک هزار و ۳۶۳ کودک دارای اختلال بینایی شناسایی و به سطوح بالاتر درمانی معرفی شدند و خدمات لازم را دریافت کردند. این طرح با هدف پیشگیری از تنبلی چشم و شناسایی زودهنگام اختلالات بینایی، نقش مهمی در کاهش نابینایی در سنین بالاتر دارد.

وی درباره برنامه‌های آموزشی و اشتغال نیز اظهار داشت: بهزیستی با همکاری مراکز فنی‌وحرفه‌ای و دستگاه‌های اجرایی، طرح‌های توانمندسازی شغلی، پرداخت تسهیلات خوداشتغالی و حمایت از کارگاه‌های ویژه نابینایان را دنبال می‌کند تا استقلال مالی و اجتماعی این افراد افزایش یابد.

رحمانی افزود: در حوزه آموزش، علاوه بر همکاری با آموزش و پرورش استثنایی برای تحصیل دانش‌آموزان نابینا، مراکز مشاوره‌ای و روانشناختی بهزیستی با برگزاری کارگاه‌های مهارت‌های زندگی، تقویت عزت نفس و مهارت‌های ارتباطی، از کودکی تا بزرگسالی زمینه رشد روانی و اجتماعی آنان را فراهم می‌کنند.

وی در پایان تاکید کرد: نابینایی به معنای ناتوانی نیست و اگر فرصت‌های برابر فراهم شود، نابینایان می‌توانند در عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی بدرخشند. هدف بهزیستی آن است که هیچ فردی به دلیل معلولیت از مشارکت فعال در جامعه باز نماند.

کد خبر 6622767

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها