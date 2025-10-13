  1. جامعه
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳

تشریح خدمات سازمان بهزیستی به نابینایان

معاون توانبخشی سازمان بهزیستی خدمات این سازمان به نابینایان را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه عباسی، معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی به مناسبت روز جهانی نابینایان، رویکردهای خدمت‌رسانی به افراد دارای معلولیت بینایی را تشریح کرد.

وی تعداد افراد نابینا و کم‌بینای تحت پوشش این سازمان را بیش از ۲۵۴ هزار نفر اعلام کرد و اصلی‌ترین رویکرد خدمت‌رسانی به این گروه را انطباق نوع و سطح خدمات با نیازهای روز آنان دانست.

عباسی بر لزوم توسعه کمی و کیفی خدمات، مبتنی بر یافته‌های علمی روز، تاکید کرد و با اشاره به اینکه اجرای برنامه‌های پیشگیری از انواع معلولیت‌ها نخستین گام در این مسیر است، افزود: اجرای برنامه‌های پیشگیرانه به ویژه طرح پیشگیری از تنبلی چشم، برنامه‌های آگاه‌سازی در خصوص پیشگیری از معلولیت‌ها و توسعه خدمات مشاوره ژنتیک، بخش عمده‌ای از تلاش‌های همکاران متخصص ما در سراسر کشور است.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی تاکید کرد: بر اساس ماده یک قانون حمایت از حقوق معلولان، تعیین نوع و شدت معلولیت بر عهده کمیسیون پزشکی-توانبخشی سازمان بهزیستی است. سازمان ما در قالب تیم‌های تخصصی و با بهره‌گیری از منابع علمی روز، نوع و شدت معلولیت افراد را در کوتاه‌ترین زمان پس از بروز آسیب شناسایی می‌کند تا افراد نابینا و کم‌بینا به‌موقع تحت پوشش برنامه‌های مداخله بهنگام قرار گیرند و وارد چرخه خدمات توانبخشی شوند.

عباسی تشخیص به موقع معلولیت و ارجاع صحیح افراد نابینا و کم‌بینا به مراکز ارائه‌دهنده خدمات را سنگ بنای فرایند توانبخشی دانست و افزود: خدمات مشاوره روان‌شناختی، آموزش مهارت‌های روزمره زندگی مانند تحرک و جهت‌یابی، پرورش حواس، بریل‌آموزی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای و کار با رایانه و تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری، بخش‌هایی از خدمات ارائه‌شده در مراکز خانواده و کودک نابینا و سایر مراکز تخصصی توانبخشی است.

وی بر اهمیت ارائه وسایل کمک توانبخشی متناسب با نوع و شدت معلولیت افراد تاکید کرد و گفت: این وسایل نقش مهمی در کاهش محدودیت‌ها و افزایش توانمندی افراد نابینا و کم‌بینا دارند. سازمان بهزیستی در چارچوب امکانات خود با ارزیابی نیازهای افراد، ابزارهایی مانند عصای سفید، ساعت گویا، بریل، رایانه و امکانات مرتبط با آن را فراهم می‌کند و برای افراد کم‌بینا، وسایلی مانند درشت‌نما و بهدید در دسترس قرار می‌دهد.

معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی، ارائه خدمات هنر درمانی، شامل نمایش درمانی و موسیقی درمانی و تولید منابع گویا و بریل با استفاده از امکانات مجتمع نابینایان رودکی و انجمن‌های غیردولتی را بخش دیگری از خدمات سازمان برشمرد و افزود: حمایت از خانواده‌های افراد نابینا و کم‌بینا و ارتقای کیفیت زندگی آنان از مهم‌ترین اولویت‌های ما است. اقداماتی مانند پرداخت کمک هزینه معیشتی یا مستمری ماهانه، کمک هزینه حق پرستاری و مددکاری، کمک هزینه ایاب و ذهاب و پرداخت بخشی از شهریه دانشجویان نابینا و کم‌بینا، نمونه‌های این رویکرد حمایتی هستند.

وی توسعه برنامه‌های اجتماع‌محور و محله‌محور را یکی از اصلی‌ترین رویکردهای سازمان بهزیستی در فراگیرسازی خدمات برای افراد نابینا و کم‌بینا دانست و گفت: اجرای برنامه‌های توانبخشی مبتنی بر جامعه با استفاده از ظرفیت سازمان‌های غیر دولتی، گروه‌های محلی خودیار و تسهیلگران شبکه خدمات شهری و روستایی، مصداق تلاش‌های ما برای گسترش دیدگاه‌های اجتماع‌محور در مسیر توانمندسازی و تلفیق اجتماعی افراد دارای معلولیت بینایی است.

عباسی در پایان ضمن تاکید بر رهنمود ریاست جمهوری مبنی بر وفاق ملی و همسویی گروه‌های مختلف برای حل مشکلات کشور، خواستار همکاری هرچه بیشتر دستگاه‌های اجرایی، نهادهای نظارتی، رسانه‌ها و فعالان امور نابینایان شد و استفاده از ظرفیت نخبگان نابینا در پیشبرد برنامه‌های کشور را ضروری دانست.

فاطمه کریمی

