  1. استانها
  2. مازندران
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۱۲

سرهنگ عبادی: جاده کندوان باز و تردد در آن برقرار است

سرهنگ عبادی: جاده کندوان باز و تردد در آن برقرار است

ساری - فرمانده پلیس راه مازندران با اعلام عادی و روان بودن وضعیت ترافیک در محورهای اصلی استان گفت: محور کندوان باز بوده و تردد در آن برقرار است.

سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان مازندران اظهار داشت: در حال حاضر تردد در تمامی محورهای ارتباطی استان به‌ویژه سه محور اصلی کندوان، هراز و سوادکوه به‌صورت عادی و روان جریان دارد.

وی با تأکید بر این‌که هیچ‌گونه انسدادی در محور کندوان وجود ندارد، افزود: رانندگان می‌توانند بدون مشکل از این مسیر تردد کنند، اما رعایت مقررات رانندگی و توجه به هشدارهای پلیس برای افزایش ایمنی سفر ضروری است.

به گزارش مهر، هم‌وطنان برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها می‌توانند با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های کشور تماس بگیرند.

کد خبر 6621080

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها