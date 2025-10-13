سرهنگ عبادی: جاده کندوان باز و تردد در آن برقرار است

سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان مازندران اظهار داشت: در حال حاضر تردد در تمامی محورهای ارتباطی استان به‌ویژه سه محور اصلی کندوان، هراز و سوادکوه به‌صورت عادی و روان جریان دارد.

وی با تأکید بر این‌که هیچ‌گونه انسدادی در محور کندوان وجود ندارد، افزود: رانندگان می‌توانند بدون مشکل از این مسیر تردد کنند، اما رعایت مقررات رانندگی و توجه به هشدارهای پلیس برای افزایش ایمنی سفر ضروری است.

به گزارش مهر، هم‌وطنان برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها می‌توانند با سامانه ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های کشور تماس بگیرند.