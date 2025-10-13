  1. جامعه
  2. شهری
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۱

آغاز به کار مرکز آموزش مهارت‌های زندگی در شرق پایتخت

سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۳ تهران اعلام کرد: مرکز «فرآموز» تهران با هدف آموزش مهارت‌های زندگی به کودکان ۶ تا ۱۲ سال افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی موسوی مقدم، سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۳ تهران با اشاره به افتتاح مرکز «فرآموز» در بوستان خیام گفت: این مرکز به‌عنوان یک پلتفرم آموزشی چندبعدی، مهارت‌های زندگی، رفتارهای سلامت‌محور، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، خلاقیت و توانایی حل مسئله کودکان را تقویت می‌کند.

وی افزود: در این مرکز، مهارت‌های شناختی، اجتماعی، معنوی و ارتباطی از طریق بازی، کاردستی، داستان‌گویی و نقاشی به کودکان آموزش داده می‌شود.

سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۳ ادامه داد: برنامه‌های آموزشی در ۲ نسخه مرکزی برای آموزش در محل مرکز و نسخه خانوادگی برای تداوم یادگیری در خانه طراحی شده و خدمات به صورت رایگان و با حضور روانشناس کودک و مربیان متخصص ارائه می‌شود.

موسوی مقدم تصریح کرد: ظرفیت پذیرش روزانه این مرکز تا ۸۰ کودک است و شهرداری تهران در نظر دارد با توسعه شبکه فرآموز، در همه مناطق ۲۲ گانه پایتخت حداقل یک مرکز از این نوع را راه‌اندازی کند.

