به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی موسوی مقدم، سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۳ تهران با اشاره به افتتاح مرکز «فرآموز» در بوستان خیام گفت: این مرکز بهعنوان یک پلتفرم آموزشی چندبعدی، مهارتهای زندگی، رفتارهای سلامتمحور، پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، خلاقیت و توانایی حل مسئله کودکان را تقویت میکند.
وی افزود: در این مرکز، مهارتهای شناختی، اجتماعی، معنوی و ارتباطی از طریق بازی، کاردستی، داستانگویی و نقاشی به کودکان آموزش داده میشود.
سرپرست معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۳ ادامه داد: برنامههای آموزشی در ۲ نسخه مرکزی برای آموزش در محل مرکز و نسخه خانوادگی برای تداوم یادگیری در خانه طراحی شده و خدمات به صورت رایگان و با حضور روانشناس کودک و مربیان متخصص ارائه میشود.
موسوی مقدم تصریح کرد: ظرفیت پذیرش روزانه این مرکز تا ۸۰ کودک است و شهرداری تهران در نظر دارد با توسعه شبکه فرآموز، در همه مناطق ۲۲ گانه پایتخت حداقل یک مرکز از این نوع را راهاندازی کند.
