برقی سازی ناوگان حمل و نقل عمومی در راستای کاهش آلودگی هوا

به گزارش خبرگزاری مهر، دور سوم نظارت ستادی مناطق ۲۲ گانه معاونت هماهنگی و امور مناطق از منطقه ۱۶ با حضور لطف الله فروزنده معاون شهردار تهران، حسین کاشانی پور شهردار منطقه ۱۶، مدیران کل معاونت، معاونان و مدیران منطقه، برگزار شد.
فروزنده در ابتدای نشست در جمع معاونان و مدیران منطقه گفت: محور مهم و اساسی ما در دور سومنظارت ستادی از مناطق بر پایه گزارش به شهروندان و ارائه گزارش عملکرد ۴ ساله مدیریت شهری بنا نهاده شده است.
فروزنده در ادامه با اشاره به توسعه حمل و نقل عمومی در این دوره مدیریت شهری افزود: ترافیک و آلودگی هوا به عنوان دو چالش و مطالبه اصلی مردم شهر تهران مطرح بوده و هست و برای حل این معضلات بهترین راه حل، توسعه حمل و نقل عمومی و پاک است. در این حوزه مدیریت شهری در دوره ششم علاوه بر توسعه ناوگان، اقدام به برقی سازی ناوگان نمود که اقدام اساسی در کاهش آلودگی هوا خواهد بود.
وی ادامه داد: ورود ۲۵۰۰ اتوبوس برقی و نیز تولید ۱۵۰۰ اتوبوس در داخل و نیز ورود بیش از ۲ هزار تاکسی برقی اقدامی بی سابقه در تاریخ شهرداری تهران بوده است که باید این امر برای شهروندان تبیین شود.
وی در ادامه افزود: همچنین قرار داد خرید ۱۰۵۰ واگن مترو تنها برای تهران که برابری میکند با تعداد واگنهای مترو در ۱۰ سال گذشته، نیز اقدام بی سابقهای بوده که در این دوره انجام شده است. این در حالی است که ساخت ۱۳۰ رام قطار ملی نیز آغاز شده است.
فروزنده ادامه داد: در این دوره مدیریت شهری در راستای نهضت پخش آسفالت بیش از ۶ میلیون تن آسفالت در معابر پایتخت پخش شده که در جای خود دارای اهمیت است و باید به مردم گزارش بدهیم.
معاون شهردار تهران همچنین ادامه داد: از دیگر اقدامات مهم مدیریت شهری در حوزه فرهنگی و اجتماعی بوده است، از جمله این اقدامات ساماندهی ۴۰ هزار زن سرپرست خانوار در راستای توانمند سازی آنان بوده است. ساماندهی ۲۰ هزار معتاد متجاهر و ۷ هزار کودک کار از جمله اقدامات مدیریت شهری در این دوره بوده است.
طرح مسکن بهشت در قالب فروش توکن در راستای برقراری عدالت بین همه کارکنان
معاون شهردار تهران در ادامه این بازدید با کارکنان منطقه دیدار کرد.
وی با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در حوزه منابع انسانی افزود: بعد از سالها انتظار طرح مسکن کارکنان در قالب فروش توکن (سهام) محقق شد و لازم به ذکر است که مدل فروش به روش توکن سبب برقراری عدالت در بین همه کارکنان خواهد شد.
فروزنده در بخش سوم بازدید خود با نخبگان، ائمه جماعات و معتمدین محلات منطقه ۱۶ دیدار کرد و شنوای سخنان و درخواستهای آنان نسبت به موضوعات و چالشهای منطقه بود.
خدمت مستمر و رسیدگی به مطالبات بر زمین مانده مردم
در این بازدید ستادی همچنین حسین کاشانی پور شهردار منطقه ۱۶ گزارشی از پروژهها و اقدامات شاخص منطقه ارائه کرد و گفت: در مدت بیش از یک سال خدمت در منطقه، تلاش کردیم همه مطالبات برحق مردم را در دستور کار قرار دهیم. بسیاری از موضوعات که سالها معطل مانده بود، با پیگیریهای مستمر به نتیجه رسیده است؛ از حل مشکل ترافیکی جوادیه و ایجاد دوربرگردان سهسطحی تا تعیین تکلیف پروژه نگین نازیآباد و تسریع در اجرای زورخانه منطقه که انشاءالله بهزودی افتتاح خواهد شد.
کاشانیپور با اشاره به رویکرد توسعهای شهرداری تهران اظهار داشت: ما در پروژههای فرامنطقهای نظیر پل بعثت، جابهجایی هزار درخت و اجرای طرحهای مرتبط با بهبود عبور و مرور و افزایش سرانه فضای سبز را دنبال کردهایم. همچنین کلینیک شهرداری، پل تندرستی در جوادیه و طرحهای ساماندهی دستفروشان و تقویت امنیت در بوستان میثاق از دیگر برنامههای در دست اجراست.
