رد درخواست بخشش محرومیت فجر سپاسی در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، آرای جدید صادرشده از سوی کمیته استیناف به شرح زیر است:

* در خصوص استیناف باشگاه شرکت پالایش نفت اصفهان نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به ۱۱۰ میلیارد ریال جریمه نقدی و یک جلسه محرومیت تعلیقی حضور تماشاگران به مدت شش ماه بدلیل تخلفات تماشاگران منتسب و پرتاب بطری آب در جریان مسابقه فوتسال مقابل گیتی پسند اصفهان از سری مسابقات لیگ برتر کشور صادر گردیده است با بررسی محتویات پرونده ملاحظه می گردد برای تیم مقابل بدلیل همین تخلفات توسط کمیته محترم انضباطی مبلغ یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی تعیین گردیده و تعیین مبلغ یاد شده برای تجدیدنظرخواه به نظر میرسد ناشی از اشتباه در تایپ دادنامه و یا سهو قلم می باشد لذا با تبدیل مبلغ جریمه ۱۱۰ میلیارد ریال به مبلغ یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال دادنامه صادره اصلاح و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، با اصلاح مذکور تائید و اعلام می گردد .رای صادره قطعی است.

* در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی فجر سپاسی شیراز نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و دوجلسه محرومیت از حضور تماشاگران در بازی های رسمی خانگی که یک جلسه از آن تا پایان فصل تعلیق گردیده بدلیل نقض اصول کلی رفتار و استفاده از شیپور توسط تماشاگران منتسب در جریان مسابقه فوتبال مقابل تیم ذوب آهن اصفهان از سری مسابقات لیگ برتر (هفته چهارم ) صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد .رای صادره قطعی است .

* در خصوص استیناف باشگاه نیروی زمینی نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت آقای دانیال برمک از عوامل تیم نیروی زمینی به سه جلسه محرومیت از همراهی تیم بدلیل بدرفتاری در قبال مقام رسمی (توهین و فحاشی ) در جریان مسابقه فوتبال با تیم سایپا از سری مسابقات لیگ دسته اول کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عیناً تائید و در خصوص اعتراض نسبت به جریمه نقدی به مبلغ سیصد میلیون ریال نظر به اینکه این بخش از دادنامه به استناد دستورالعمل صادره قطعی می باشد لذا در این خصوص قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می گردد رای صادره قطعی است.

* در خصوص استیناف باشگاه رضوان مشهد نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر برائت تیم تیرچه صنعتی زاهدان دائر بر استفاده از بازیکنان غیرمجاز به اسامی میلاد کردانجرکی ،امیرعلی سرگزی،عماد براهویی و محمدرضا رخشائی در مسابقه از سری مسابقات لیگ مناطق زیر ۱۷ سال کشور صادر گردیده است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد .رای صادره قطعی است .