کشف ۶۳ ترازوی غیرقانونی در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام سازمان ملی استاندارد استان تهران از ابتدای سالجاری تاکنون، ۵۴۴۰ دستگاه نازل سوخت مایع، ۲ هزار و ۶۰۶ دستگاه وسیله توزین سبک و ۲۵۹ باسکول جادهای در استان، توسط بازرسان این ادارهکل مورد آزمون دورهای قرار گرفته و ۲۶۴۵ دستگاه ترازوی تولیدشده در استان توسط کارشناسان اداره اندازهشناسی، آزمون و پلمب گذاری شدهاست.
لازم به ذکر است، با هدف نظارت بر عملکرد آزمایشگاههای اندازهشناسی فعال در استان، در ماه جاری از دو آزمایشگاه پارس میزان آزما و میزان گستر دقیق، بازرسی شد که در جریان این بازرسیها، مدارک، مستندات، گزارشات آزمون و تجهیزات مربوط به آزمونهای دورهای نازلهای سوخت مایع و وسایل توزین سبک مورد بررسی قرار گرفت.
