۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹

اعلام فهرست جدید کالاهای مشمول استاندارد اجباری

سازمان توسعه تجارت ایران فهرست جدید کالاهای مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری را برای مهرماه ۱۴۰۴ ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بخشنامه سازمان توسعه تجارت ایران با موضوع فهرست کالاهای مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری مهرماه سال ۱۴۰۴ توسط مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات معاونت برنامه‌ریزی و مقررات این سازمان صادر و ابلاغ شد.

این بخشنامه با هدف به‌روزرسانی الزامات استاندارد برای کالاهای وارداتی و صادراتی تدوین شده و دستگاه‌های اجرایی و فعالان تجاری موظف‌اند در انجام فرآیندهای مربوط به صادرات و واردات، مفاد آن را رعایت کنند.

برای مشاهده فهرست کالاهای مشمول رعایت مقررات استاندارد اجباری مهرماه سال ۱۴۰۴ اینجا کلیک کنید.

کد خبر 6614505
سمیه رسولی

