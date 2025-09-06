به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی دهقان دهنوی در اجلاس وزیران امور اقتصادی و تجاری کشورهای عضو پیمان شانگهای که بامداد روز شنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ به وقت تهران در ولادی وستک روسیه برگزار شد، در سخنانی اظهار کرد: امروز در شرایطی گردهم آمدهایم که تحولات پیچیده نظام اقتصادی جهانی، ضرورت همگرایی منطقهای را بیش از پیش نمایان ساخته است. سازمان ما، به عنوان یکی از مؤثرترین نهادهای منطقهای، ظرفیت بیبدیلی برای ایجاد هماهنگی میان سیاستهای اقتصادی، صنعتی و تجاری کشورهای عضو دارد. ما در ایران قویاً به اصول چندجانبهگرایی و همکاریهای عملی باور داریم و از این منظر، پیشنویس بیانیه وزرا را یک سند جامع و راهبردی برای تقویت رشد پایدار اقتصاد در منطقه میدانیم.
معاون وزیر صمت تاکید کرد: ما براین باوریم که این بیانیه، نه صرفاً یک سند، بلکه یک نقشه راه برای اقدامات عملی و ملموس است. این امر مستلزم آن است که رویکرد سازمان در قبال این اسناد، عملگرایانهتر و کاربردیتر باشد تا منافع عینی برای تمامی اعضا ایجاد شود. این هدف تنها با تسریع در فرآیندهای گمرکی، استانداردسازی رویهها و بهبود زیرساختهای حملونقل محقق خواهد شد.
اهمیت توسعه مسیرهای حملونقل بینالمللی
بر اساس اعلام سازمان توسعه تجارت، دهقان دهنوی افزود: در این راستا، مایلم براهمیت بیبدیل پایداری زنجیرههای تأمین و تولید تأکید کنم. اذعان صریح بیانیه به «توسعه مسیرهای حملونقل بینالمللی» به عنوان ستون فقرات تجارت درونمنطقهای، فرصتی بینظیر برای ارتقای پیوستگی و تسهیل تجارت فراهم میآورد.
وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران، با موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز و جایگاه راهبردی خود در تقاطع شرق و غرب و پل ارتباطی بین قارهها، میتواند نقشی کلیدی و مؤثر در تحقق این اهداف ایفا کند. ما با سرمایهگذاری مشترک و همگرایی عملی در این زمینه، آمادگی داریم تا به نمونهای برجسته از پیوستگی اقتصادی تبدیل شویم و به افزایش حجم تجارت متقابل و تنوعبخشی به آن کمک کنیم. این رویکرد نه تنها به نفع کشورهای عضو است، بلکه زمینه را برای شکوفایی اقتصادی و ایجاد یک نظام تجاری پویا در منطقه فراهم میآورد.
دهقان دهنوی در ادامه تصریح کرد: در راستای کاهش آثار مخرب اقدامات یکجانبه و تحریمها بر تعاملات اقتصادی میان اعضا، و همانگونه که رئیسجمهور محترم جمهوری اسلامی ایران در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای در شهر تیانجین چین تأکید کردند، پیشنهاد میکنیم ابتکار حسابها و تسویه ویژه سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک سازوکار عملی برای تقویت همکاریهای مالی، توسعه یابد.
به گفته این مقام مسئول؛ این ابتکار برسه محور راهبردی استوار است: گسترش تسویه با ارزهای ملی، ایجاد زیرساختهای دیجیتال مشترک و استفاده از ارزهای دیجیتال بانکهای مرکزی برای پرداختهای امن و سریع، و در نهایت، تأسیس صندوق سوآپ ارزی چندجانبه برای حمایت از کشورهای در معرض فشار یا بحرانهای نقدینگی.
رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران خاطر نشان کرد: درعصر دیجیتال، نقش نوآوریها در تضمین رقابتپذیری اقتصادهای ما انکارناپذیر است. جمهوری اسلامی ایران، با تکیه بر ظرفیتهای گسترده خود در صنایع دانشبنیان، آمادگی دارد تا همکاریهای عملی در حوزههای کلیدی مانند هوش مصنوعی، دادههای بزرگ و فناوریهای بلاکچین را تقویت کند. ما معتقدیم توسعه اکوسیستم استارتآپی و ادغام راهحلهای فناورانه در تجارت، بهینهسازی فرآیندهای کسبوکار را تسریع خواهد کرد و بستری جدید برای رشد مشترک فراهم میآورد.
دهقان دهنوی با بیان اینکه این بیانیه همچنین بر لزوم تقویت یک سیستم تجاری چندجانبه «باز، شفاف، عادلانه، فراگیر و بدون تبعیض» تأکید دارد، افزود: در شرایطی که برخی از بازیگران جهانی به اقدامات محدودکننده و یکجانبه روی آوردهاند، موضع مشترک ما در قبال این اقدامات، نمایانگر اراده جمعی برای ایجاد یک نظام اقتصادی مبتنی بر عدالت و قوانین بینالملل است.
معاون وزیر صمت در پایان اظهار کرد: ایران عمیقاً به اهداف سازمان همکاری شانگهای و توانایی آن در تضمین رشد پایدار اقتصادی در منطقه باور دارد. ما به تعهد جمعی برای اجرای کامل مفاد این بیانیه و تبدیل آن به نتایج ملموس تأکید میکنیم و انتظار داریم با این رویکرد عملگرایانه، گامهای بلندی در مسیر رفاه و توسعه مردم منطقه برداریم.
