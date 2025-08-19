آمادگی ایران برای تهیه مکانیسم تهاتر با پاکستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، نشست وزرا مشارکت ایران- پاکستان برای امنیت غذایی ملی و منطقه‌ای با حضور غلامرضا نوری قزلجه وزیر کشاورزی، محمدعلی دهقان دهنوی رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، رانا تنویر حسین وزیر امنیت غذایی و تحقیقات ملی پاکستان و هیئت‌های همراه برگزار شد.

در این نشست دهقان دهنوی ضمن قدردانی از استقبال دولت و ملت پاکستان از رئیس جمهور ایران در سفر اخیر و هیأت همراه، گفت: بیانیه مشترک وزارتی درباره متن اصلی موافقتنامه تجارت آزاد ایران و پاکستان نهایی سازی و امضا شده است.

وی با تاکید بر تعامل دو سویه در نهایی سازی لیست کالاهای حساس، اضافه کرد: ایران تمهیدات لازم برای نهایی سازی و کاهش اقلام لیست حساس در موافقت نامه تجارت آزاد را در دستور کار خود قرار داده است.

دهقان دهنوی از آمادگی کامل ایران برای تهیه یک مکانیسم تهاتر کالایی (تهاتر کالا- تهاتر وجوه) با طرف پاکستانی خبر داد و اضافه کرد: استانداردسازی متقابل کالایی (تفاهم برای استانداردسازی کالاهای دو طرف) و همکاری برای افزایش مراودات تجاری و غذایی بین دو کشور باید باجدیت بیشتری از سوی دو کشور دنبال شود.

تسهیل در روند مبادلات تجاری از راههای زمینی در زمان بحران جهت تأمین کالاهای اساسی، راه‌اندازی و فعال‌سازی بازارچه‌های مرزی به‌دلیل تسریع در فرآیند خروج کالاهای فاسدشدنی از دیگر موضوعات مطرح شده از سوی دهقان‌دهنوی در این نشست بود.

گفتنی است این نشست، گامی مهم در راستای تعمیق روابط اقتصادی و تجاری ایران و پاکستان و عملیاتی کردن اراده‌های سیاسی دو کشور برای توسعه همکاری‌های دوجانبه به‌شمار می‌رود.