سواحل و فراساحل استان بوشهر مواج است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که در ساعاتی از وقت امروز سه‌شنبه تا اواخر وقت چهارشنبه با وزش بادهای شمالی سواحل و فراساحل استان مواج است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر تصریح کرد: در این مدت احتمال خیزش گردوخاک محلی و نفوذ گردوغبار فرامنطقه به استان و روی دریا دور از انتظار نیست، ضمن اینکه طی روزهای جمعه و شنبه آینده در برخی ساعات فراساحل استان مواج پیش بینی می‌شود.

وی بیان کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت‌های آینده صاف همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در برخی نقاط باد و گردوخاک خواهد بود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: جهت وزش باد غالباً شمال غربی تا غربی با سرعت ۱۲ تا ۳۸ گاهی تا ۴۲ کیلومتر در ساعت و از اواخر وقت بر روی دریا و در سواحل ۱۶ تا ۴۴ گاهی تا ۵۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی گفت: ارتفاع موج دریا ۶۰ تا ۱۲۰ گاهی ۱۵۰ سانتی‌متر و از اواخر وقت ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر پیش بینی می‌شود.