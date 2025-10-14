  1. اقتصاد
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۴

حفظ جریان ارزآوری و پایداری تولید در اولویت است

معاون وزیر صمت گفت: برنامه‌ریزی سه‌سناریویی وزارتخانه بر حفظ جریان ارزآوری و استمرار تولید متمرکز است تا کشور در هر شرایطی بتواند صادرات و تولید داخلی را پایدار نگه دارد.

سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، هوشمندسازی و نوآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر از تدوین برنامه‌ای سه‌سناریویی برای مدیریت شرایط مختلف اقتصادی خبر داد و اظهار کرد: این برنامه در سه سناریو شامل شرایط واقع‌بینانه، خوش‌بینانه و بدبینانه طراحی شده است.

وی افزود: در هر سه سناریو، پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و هدف‌گذاری اصلی ما این است که در هر شرایطی، جریان ارزآوری کشور را در صنایعی که توان صادراتی دارند حفظ کنیم و تولید در این بخش‌ها استمرار یابد.

شجاعی ادامه داد: همچنین تأمین مایحتاج خانوار از دیگر محورهای اصلی این برنامه است؛ به‌گونه‌ای که در هر وضعیت، خطوط تولید کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم بدون وقفه به فعالیت خود ادامه دهند.

معاون وزیر صمت تأکید کرد: با اجرای دقیق این برنامه‌ها، تلاش می‌کنیم تداوم تولید، پایداری در عرضه کالاهای اساسی و حفظ جریان ارزآوری کشور را حتی در شرایط دشوار اقتصادی تضمین کنیم.

