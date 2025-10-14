حسین شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با حضور میدانی در محلات مختلف و بررسی مشکلات از نزدیک، توانستیم با شناسایی نیازها و اولویت بندی برای رفع آن‌ها برنامه‌ریزی کنیم.

بخشدار مرکزی آستانه‌اشرفیه، افزود: در حوزه کشاورزی، مدیریت منابع آبی از اولویت‌های اصلی ما بود که با رایزنی‌های مستمر با اداره آب منطقه‌ای، شرایطی فراهم شد تا کشاورزان بتوانند با کاشت و برداشت به‌موقع درسال جاری، محصولی با کیفیت و کمترین خسارت داشته باشند.

وی از خدمات در حوزه عمرانی گفت و ادامه داد: بازنگری طرح‌های روستایی با نگاه جامع و هماهنگی با دستگاه‌های اجرایی چون بنیادمسکن آغاز شد تا زیرساخت‌های محلی متناسب با نیازهای روز به‌روزرسانی شود.

شفیعی با بیان اینکه یکی از مشکلات و مطالبات مهم در بخش، موضوع زباله‌های رهاشده در مسکن مهر روستای استخربیجار بود، گفت: با دستور رحمت حیدری نژاد فرماندار شهرستان با برگزاری نشست‌های متعدد، تفاهم نامه با شهرداری و آموزش ساکنان، توانستیم این معضل چندساله را به حداقل برسانیم.

بخشدار مرکزی با اشاره به ارتباط بی واسطه مردم با مسئولین اظهار کرد: برگزاری میزهای خدمت با حضور نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی شهر آستانه اشرفیه و بندرکیاشهر، فرماندار و رؤسای ادارات شهرستان در محلات مختلف، با هدف شنیدن دغدغه‌های مردم و تسریع در حل مشکلات انجام شد.

وی در راستای ایجاد نشاط اجتماعی از میزبانی بخشداری با برگزاری جشنواره فرهنگی ورزشی استانی گفت و تصریح کرد: جشنواره فرهنگی ورزشی با هدف ترویج فرهنگ ورزش، نشاط اجتماعی و تقویت همدلی میان اهالی در روستای کیسم این بخش با همکاری دستگاه‌ها، برگزار شد.

شفیعی با بیان اینکه همکاری مردم و رایزنی با دستگاه‌ها، کلید توسعه خدمات و نوسازی زیرساخت‌ها است گفت: همدلی مردم و تعامل با مسئولان، مسیر خدمت‌رسانی را هموار کرد و زمینه‌ساز نوسازی زیرساخت‌ها و ارتقای کیفیت زندگی در سطح بخش شده است.