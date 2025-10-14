  1. استانها
  2. گیلان
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۶

رونمایی از پوستر جشنواره ابوذر و طنین در گیلان

رونمایی از پوستر جشنواره ابوذر و طنین در گیلان

رشت- پوستر یازدهمین جشنواره ابوذر و دومین رویداد رسانه‌ای طنین در گیلان رونمایی شد.

دریافت 16 MB

فیلم: زهرا پرنیا

کد خبر 6622458

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها