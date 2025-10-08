فرماندار آستانه اشرفیه: امنیت پایه توسعه یک کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت حیدری نژاد شامگاه سه شنبه در همایش هفته نیروی انتظامی با حضور جمعی از مسئولان و مردم، با تبریک این هفته به نیروهای انتظامی، با اشاره به نقش ارزشمند امنیت در پیشرفت همهجانبه کشور اظهار کرد: سنگبنای توسعه پایدار و زمینهساز شکوفایی ظرفیتهای ملی امنیت است
فرماندار آستانه اشرفیه از خدمات شبانهروزی نیروهای انتظامی در طول یک سال گذشته گفت و ادامه داد: مردم امنیت در طول روزها، ماهها و سالها را مدیون تلاش های نیروی انتظامی است.
وی با تجلیل ویژه از خانوادههای نیروهای انتظامی اظهارکرد: اگر حمایت بیدریغ و پشتیبانی معنوی خانوادهها نبود، نیروهای انتظامی دلگرمی لازم برای ادامه خدمت در مسیر حفظ امنیت و آرامش جامعه را نداشتند.
حیدرینژاد با اشاره به نقش وفاق ملی در تأمین امنیت افزود: اتحاد مردم ایران، بهویژه در جنگ ۱۲ روزه، نشان داد که قدرتهای بزرگ در برابر عظمت این ملت سر تعظیم فرود میآورند.
وی امنیت را زیربنای تحقق همهجانبه توسعه دانست و گفت: بدون امنیت، دستیابی به موفقیتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ممکن نیست.
