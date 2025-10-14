به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، امروز در نشست امضای تفاهمنامه سهجانبه میان سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی و انجمن خدمات فنی و مهندسی، بر عزم جدی دولت برای بازگرداندن صادرات خدمات فنی و مهندسی به جایگاه شایسته خود تأکید کرد و با اشاره به اینکه سهم این بخش از صادرات کشور در سالهای گذشته بیش از ۱۰ درصد کل صادرات کالا و خدمات بوده است، گفت: متأسفانه این سهم در سالهای اخیر کاهش یافته، در حالی که همه مؤلفههای ارزشآفرین از جمله ارزش افزوده بالا، جلوگیری از خامفروشی و تجلی هنر و فناوری ایرانی در این بخش نهفته است.
وی افزود: اگر فرش نماد هنر سنتی ایرانی باشد، خدمات فنی و مهندسی نماینده هنر مدرن و جلوه پیشرفت صنعتی کشور است. لازم است این نماد مدرن را تقویت کرده و در مسیر رشد و بالندگی آن گامهای جدی برداریم.
رئیس سازمان توسعه تجارت با اشاره به رضایت و استقبال مقامات کشورهای مختلف از عملکرد شرکتهای ایرانی در اجرای پروژهها، گفت: در کشورهایی که پروژههای ایرانی اجرا شده، کارفرمایان همواره خواهان همکاری مجدد با متخصصان ایرانی هستند؛ پروژههایی که تا امروز حتی یک نمونه ناموفق در میان آنها وجود نداشته است.
دهقان دهنوی همچنین با اشاره به ابتکار «هفته با صادرات» در سال جاری اظهار کرد: برای ترویج فرهنگ صادراتی، امسال برنامهها به یک روز محدود نشد و یک هفته کامل به این موضوع اختصاص یافت. امروز دومین روز این هفته با محوریت خدمات فنی و مهندسی برگزار شد و امضای این تفاهمنامه نیز در همین چارچوب انجام گرفت.
وی این تفاهمنامه را آغاز مسیری نوین دانست و گفت: اطمینان دارم که میتوانیم در آیندهای نزدیک به روزهای طلایی گذشته بازگردیم. اگر سهم ۱۰ درصدی صادرات غیرنفتی را هدف قرار دهیم، رقم شش میلیارد دلار بهدست میآید؛ اما با بهبود شرایط، دستیابی به بیش از ۱۰ میلیارد دلار نیز دور از انتظار نیست.
رئیس سازمان توسعه تجارت، تحقق این اهداف را نیازمند هماهنگی میان تمامی نهادهای مرتبط دانست و افزود: از شناسایی فرصتها تا حمایتهای حقوقی، مالی و سیاسی، همه باید همراستا عمل کنند. خوشبختانه این نگاه در سطح بالای دولت و شخص رئیسجمهور وجود دارد و در سفرهای خارجی نیز همواره بر توسعه صادرات تأکید میشود.
دهقان دهنوی همچنین از پشتیبانی مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی قدردانی کرد و گفت: همافزایی میان این نهادها فضای بسیار مثبتی برای توسعه صادرات ایجاد کرده است. اتاق بازرگانی با ظرفیتها و شبکه گسترده خود میتواند بازوی توانمندی در این مسیر باشد.
وی با ابراز اطمینان از تحقق اهداف تفاهمنامه، خطاب به صادرکنندگان گفت: شبکه رایزنان تجاری ما با وجود محدودیتها، با جدیت در حال شناسایی فرصتها هستند. ما در پشت صحنه از شما حمایت میکنیم و شما صادرکنندگان در خط مقدم این مسیر قرار دارید. با تلاش و توان شماست که میتوانیم به هدف ۱۰ میلیارد دلاری و فراتر از آن در صادرات خدمات فنی و مهندسی دست یابیم.
